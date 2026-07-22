越南铁路焕发新生：以旅游与遗产列车辟新发展路径

越通社河内——近期，旅游列车、遗产列车以及供公职人员和医护人员通勤的专列客流量持续增长，为越南铁路行业开辟了全新的发展路径。



许多新产品与服务持续吸引乘客



自2025年5月投入运营以来，河内—海防路线的高质量“红凤凰”号列车已运行近3000趟，服务乘客约133万人次。目前每日固定开行4对列车，平日日均客流量为2500至3000人次，周末及节假日升至5500至6000人次。今年前6个月，该路线营收同比增长15%。



“红凤凰”号列车的吸引力不仅来自于带有鲜明海防城市特色的设计，还得益于铁路部门主动通过公交车、租赁摩托车将车站与景区无缝连接，并推出旅游数字地图及车上二维码信息查询服务，方便游客轻松实现当日往返。

在“顺化—岘港“连接中部遗产”列车上，乘客可免费欣赏艺术家带来的文艺与乐器表演。图自Vietnam+

在中部路线，自2026年3月起开行的“顺化—岘港“连接中部遗产”列车同样吸引了大量游客。行程亮点在于列车停靠陵姑站供游客拍照观光，一览海云关雄伟景色，同时可在车上体验文化艺术演出与特色美食。未来，铁路部门计划研究开通全长约190公里，行程约4.5小时的顺化—洞海遗产路线，串联顺化古都、广治古城、永木地道及峰牙-己榜国家公园，助力推动跨区域旅游发展。



此外，通勤专列模式也取得了显著成效：海阳—海防公职人员通勤专列上座率达90%以上；6月26日起运营、服务于白梅医院的河内—府李医护人员专列在工作日单趟平均载客400人次，既优化了通勤时间，又保障了铁路营收。



运输业务成为营收与利润增长引擎



据越南铁路总公司（VNR）统计，2026年上半年，铁路行业共运送乘客约390万人次，同比增长5.2%。多条路线实现两位数营收增长。其中，河内—老街增长27%； 河内—岘港（SE19/20）增长12%；河内—海防增长超12%；顺化—岘港“遗产之旅”列车运量增长11%，营收大增41%；13趟包车列车运送乘客超5400人次，带来逾160亿越盾营收。

铁路部门通过推出新产品与新服务提升出行体验，吸引越来越多的乘客搭乘列车。图自越通社

关于2026年上半年的经营业绩，越南铁路总公司合并总产值超5.4万亿越盾（达去年同期的104%）；营业收入超5.2万亿越盾（同比增长4.1%）；税后利润超1800亿越盾（完成全年计划的151%）。其中，运输业务营收近3万亿越盾，同比增长8.8%，继续发挥核心增长引擎作用。



未来，越南铁路总公司将继续推进“交通、旅游、住宿、观光”融合发展模式，拓展旅游列车、包车列车及通勤专列。2026年下半年，公司设定合并总产值达6857.4万亿越盾、合并营业收入达6641.9亿越盾的目标，较去年同期增长约20%。（完）