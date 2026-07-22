经济

越南铁路焕发新生：以旅游与遗产列车辟新发展路径

近期，旅游列车、遗产列车以及供公职人员和医护人员通勤的专列客流量持续增长，为越南铁路行业开辟了全新的发展路径。

铁路部门将多趟旅游列车、遗产列车及专列投入运营，吸引大量乘客搭乘。图自Vietnam+
铁路部门将多趟旅游列车、遗产列车及专列投入运营，吸引大量乘客搭乘。图自Vietnam+

越通社河内——近期，旅游列车、遗产列车以及供公职人员和医护人员通勤的专列客流量持续增长，为越南铁路行业开辟了全新的发展路径。

许多新产品与服务持续吸引乘客

自2025年5月投入运营以来，河内—海防路线的高质量“红凤凰”号列车已运行近3000趟，服务乘客约133万人次。目前每日固定开行4对列车，平日日均客流量为2500至3000人次，周末及节假日升至5500至6000人次。今年前6个月，该路线营收同比增长15%。

“红凤凰”号列车的吸引力不仅来自于带有鲜明海防城市特色的设计，还得益于铁路部门主动通过公交车、租赁摩托车将车站与景区无缝连接，并推出旅游数字地图及车上二维码信息查询服务，方便游客轻松实现当日往返。

tau-hoa-1.png
在“顺化—岘港“连接中部遗产”列车上，乘客可免费欣赏艺术家带来的文艺与乐器表演。图自Vietnam+

在中部路线，自2026年3月起开行的“顺化—岘港“连接中部遗产”列车同样吸引了大量游客。行程亮点在于列车停靠陵姑站供游客拍照观光，一览海云关雄伟景色，同时可在车上体验文化艺术演出与特色美食。未来，铁路部门计划研究开通全长约190公里，行程约4.5小时的顺化—洞海遗产路线，串联顺化古都、广治古城、永木地道及峰牙-己榜国家公园，助力推动跨区域旅游发展。

此外，通勤专列模式也取得了显著成效：海阳—海防公职人员通勤专列上座率达90%以上；6月26日起运营、服务于白梅医院的河内—府李医护人员专列在工作日单趟平均载客400人次，既优化了通勤时间，又保障了铁路营收。

运输业务成为营收与利润增长引擎

据越南铁路总公司（VNR）统计，2026年上半年，铁路行业共运送乘客约390万人次，同比增长5.2%。多条路线实现两位数营收增长。其中，河内—老街增长27%； 河内—岘港（SE19/20）增长12%；河内—海防增长超12%；顺化—岘港“遗产之旅”列车运量增长11%，营收大增41%；13趟包车列车运送乘客超5400人次，带来逾160亿越盾营收。

tauhoa2.png
铁路部门通过推出新产品与新服务提升出行体验，吸引越来越多的乘客搭乘列车。图自越通社

关于2026年上半年的经营业绩，越南铁路总公司合并总产值超5.4万亿越盾（达去年同期的104%）；营业收入超5.2万亿越盾（同比增长4.1%）；税后利润超1800亿越盾（完成全年计划的151%）。其中，运输业务营收近3万亿越盾，同比增长8.8%，继续发挥核心增长引擎作用。

未来，越南铁路总公司将继续推进“交通、旅游、住宿、观光”融合发展模式，拓展旅游列车、包车列车及通勤专列。2026年下半年，公司设定合并总产值达6857.4万亿越盾、合并营业收入达6641.9亿越盾的目标，较去年同期增长约20%。（完）

越通社
#Nghị quyết 79 #Kinh tế nhà nước #NQ79 #越南铁路 #旅游 #遗产列车 #旅游数字地图 越南
关注 VietnamPlus

民营经济发展

国有经济

相关新闻

更多

今年上半年全国化肥出口激增。图自越通社

今年上半年全国化肥出口激增

据越南海关局数据显示，今年前6个月越南化肥出口量近170万吨，创汇超过9.32亿美元，与去年同期相比，出口量大幅增长52%，出口额翻倍。

在飞机租赁协议签署仪式上的越南国家航空公司副总经理阮战胜与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼。图自越通社

国际合作伙伴高度评价越南航空前景

在范堡罗国际航空航天展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。

越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位。图自越通社

越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位

在落实关于《到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议近8年后，石油行业继续肯定其在海洋经济发展中的引领作用，总开采量超过1.55亿吨，总收入达6300万亿越盾。

首批猪肉产品交接仪式。图自越通社

捷克首批猪肉产品正式进入越南市场

7月21日，在海防港股份公司新武港分公司，爱格富集团（Agrofert Group）驻越南代表处及相关单位联合举行仪式，迎接入境越南的首批自捷克Kostelecké Uzeniny工厂正规进口的猪肉产品。海防市人民委员会领导代表、捷克驻越南大使馆代表、越南工贸部代表以及两国企业代表出席活动。

河西湖泰纺织化工公司拥有多批出口至美国和欧洲市场的订单。图片来源：越通社发

CPTPP——推动自由贸易发展的重要支点

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）持续巩固其作为全球标准最高、覆盖范围最广的新一代自由贸易协定之一的重要地位。尤其是在全球经济面临复杂地缘政治变化、供应链中断及贸易保护主义抬头的背景下，CPTPP正成为推动自由贸易的关键支点，为全球贸易注入新动能，开辟新的发展空间。

胡志明市中心区域西贡河畔的金融楼群。图自越通社

汇丰：下半年是对越南经济保持稳定节奏能力的考验

在经历上半年积极增长之后，越南经济预计将面临更多挑战，因为对通胀、汇率和利率的压力加大。据汇丰银行（HSBC）表示，今年剩下的路程不仅是保持增长势头的问题，更是对增长质量和保持宏观平衡稳定能力的考验。

庆和省中南卡纳（Cà Ná）国际港口为该区域打造货物供应链。图自越通社

助力越南在供应链中升级的“拼图”

得益于吸引外资、成本竞争力、政策稳定以及自贸协定网络和企业灵活性等优势，日益增强的供应能力是助力越南在国际供应版图上不断升级的“拼图”

越南驻东帝汶代办范平潭和东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯。图自越通社

越南与东帝汶开辟粮食安全和水产合作新空间

7月20日，越南驻东帝汶代办范平潭在东帝汶首都帝力与东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯（Mariano Assanami Sabino Lopes）举行工作会谈，就推动粮食安全、农村发展、海洋资源可持续开发及人力资源培训等领域的合作措施进行交流。

德州市人民政府外事办公室副主任谭明明接受越通社记者采访。图自越通社

越南是中国企业扩大合作战略中的潜力目的地

据越通社驻华记者报道，中国山东省德州市人民政府评价称，越南是颇具合作潜力的市场，因其投资环境日益便利，工业、基础设施和绿色转型发展需求日益增长。现代农业、新能源、制造业、环境保护和城市发展等领域被确定为未来具有前景的合作方向。

附图。图自越通社

越南第三区域海关货物进出口额增长超过12%

据越南第三区域海关分局统计数据显示，自年初至7月12日，第三区域（海防、太平）货物进出口总额超过667亿美元，同比增长12.1%。其中，出口额超过313亿美元，进口额超过354亿美元。

参加论坛的各位演讲者。图自越通社

2026年加拿大-越南论坛在胡志明市举行

7月20日下午，加拿大亚太基金会（APF Canada）与越南工贸部和加拿大驻越南大使馆在胡志明市联合举办了题为“经济韧性与CPTPP-EU互联互通”的2026年加拿大-越南论坛。

资料图。图自越通社

越南纺织服装业加快重塑发展模式

2026年上半年，越南纺织品服装出口总额超过222亿美元，同比增长1.7%。在市场波动、供应链中断以及运输成本和原辅材料采购成本持续攀升等多重挑战下，这一成绩充分体现了越南企业所作出的巨大努力。

构建与隆城机场对接的无缝交通网络。图自越通社

构建与隆城机场对接的无缝交通网络

随着多条连接隆城国际机场（隆城机场）的高速公路和环线公路抓紧完工，同奈市正在建设一系列现代路线，构建与越南这一最大机场闭环相连的交通网络。