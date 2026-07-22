经济

金瓯省设定2026—2030年出口额达170亿美元目标

金瓯省努力实现全阶段出口总额达到170亿美元，年均增长率达8%以上；到2030年，出口额达40亿美元的目标。

金瓯省将建设与深加工相结合的密集型原料区。图自越通社
金瓯省将建设与深加工相结合的密集型原料区。图自越通社

越通社金瓯省——金瓯省人民委员会近日颁布《2026—2030年大力促进商品出口计划》，旨在实现出口可持续发展、提升产品价值并拓展市场。根据该计划，金瓯省努力实现全阶段出口总额达到170亿美元，年均增长率达8%以上；到2030年，出口额达40亿美元的目标。

为实现上述目标，金瓯省将重点发展主导产品和潜在产品，结合数字化转型、绿色生产、溯源体系建设和品牌发展，进一步深度地融入全球供应链。

该省优先发展具有竞争优势的产业，包括水产品、化肥、大米、香蕉、“一乡一品”（OCOP）产品、纺织品、几丁质及虾片等；同时建设与深加工相结合的密集型原料区，以满足国际标准。到2030年，该省水产品出口额预计达36.95亿美元，其他商品约为3.05亿美元。

与此同时，贸易促进工作将朝着应用数字技术、发展电子商务、与国外分销商直接对接的方向得到创新。企业在获得市场信息，充分利用各项自由贸易协定的优惠政策，打造品牌，保护知识产权，并应对贸易救济措施等方面得到支持。

值得注意的是，金瓯省将注重吸引工业园区、工业集群、交通运输、物流及冷链仓储基础设施的投资；同时推动农民、合作社与企业在生产到消费各环节的紧密连接，以保持产品销路稳定并提升产品价值。

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金瓯省设定2026—2030年出口额达170亿美元目标。图自越通社

金瓯省人民委员会副主席黄志愿强调，除推动生产发展、打造可持续出口供应来源外，当地还将着力拓展出口市场，确保可持续增长；同时加强出口领域的国家管理。特别是，金瓯省将有效动员和利用各类资源，推动仓储基础设施升级，降低物流成本等。

2026年初至今，全省出口额达13.16亿美元，同比增长14.21%，完成全年计划的47%以上。

确定2026年第三季度为加速阶段，金瓯省工贸厅将与工贸部及越南驻商务代表机构密切配合，支持企业有效利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》（EVFTA）、《越英自贸协定》（UKVFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等；同时加大贸易促进力度，拓展欧盟、中东、韩国和日本等潜在市场。

对于今后关键举措，金瓯省工贸厅副厅长苏明当表示，数字化转型和电子商务被确定为突破性解决方案。因此，工贸部门将支持企业在贸易促进活动中应用人工智能，开展直播销售活动，将产品引入国内外电商平台，以扩大销售市场。（完）

越通社
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