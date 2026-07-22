河内构建半导体产业发展基础

越通社河内——凭借体制、基础设施、人力资源和创新生态系统的优势，河内正努力成为全国半导体研究、开发和人才培养中心，同时逐步更深层次地参与全球价值链。
半导体生态系统逐步形成
在2026年6月29日于河内举行的《河内首都总体规划（百年愿景）》公布暨2026年投资促进会议上，河内市人民委员会与G-Group集团、俄罗斯分子电子研究所(MERI) 、河内理工大学及国家安全技术公司签署了半导体技术开发合作协议。
G-Group董事会副主席何忠坚表示，该项目最大的价值在于连接半导体生态系统中最重要的环节。越南管理机构、科技公司、各所大学和国际合作伙伴的资源协同效应，将为形成可持续技术能力奠定基础，从而推动半导体产业可持续发展。
与此同时，河内还扩大了合作网络，与国内外企业和研究机构签署了18项关于数字基础设施、人工智能、微电路设计、技术转让和人力资源培训的谅解备忘录。
此前，2026年1月初，越南军队电信工业集团（Viettel）在和乐高科技园区举行占地面积27公顷的半导体芯片制造厂动工仪式。该工厂被定位为国家级基础设施，服务于半导体芯片的研究、设计、测试与生产，标志着半导体行业的新进展，有助于完善国内芯片生产链中缺失的环节。
大型项目的落地表明，河内正逐步成为半导体产业的汇聚地。该市不仅吸引投资，还主动构建国家、企业、研究院所和大学之间的联动生态系统。
打造长远发展基础
为落实《至2030年半导体产业发展战略及2050年愿景》，河内市人民委员会颁布了第212/KH-UBND号计划，目标是成为全国半导体研究、开发和人才培养的中心，逐步巩固在区域中的地位。
河内力争到2030年，培养至少2.2万名大学及以上学历的半导体产业人才；在和乐高科技园区建设国际技术大学；形成数据与半导体研发中心，并在河内高等技术专科学校建立半导体技术员培训中心；吸引至少20家芯片设计企业，并推动先进封装、测试项目发展。
越南国家大学阮陈术副教授认为，河内汇聚了众多一流大学和研究机构，拥有高素质人才，为成为半导体人才培养中心创造了有利条件。
河内高等技术专科学校校长范春庆表示，为了落实建设半导体技术员培训中心任务，该校正扩大国际合作，引进先进技术和培训项目，同时与安靠（Amkor）、三星（Samsung）等科技企业合作制定贴近实际需求的培训方案。
随着半导体产业各重要环节的逐步完善，河内正有效发挥新增长动力，为提升国家技术能力作出贡献，为越南更深层次参与全球半导体价值链奠定基础。（完）
越韩推进高新技术、半导体及人工智能培训合作
6月22日，由九龙大学、芹苴工程技术大学、西贡科技高等专科学校和芹苴职业高等专科学校等四所越南教育机构代表组成的代表团在韩国牙山市与韩国湖西大学举行工作座谈，旨在共同推进高新技术人力资源培训合作。