河内构建半导体产业发展基础

越通社河内——凭借体制、基础设施、人力资源和创新生态系统的优势，河内正努力成为全国半导体研究、开发和人才培养中心，同时逐步更深层次地参与全球价值链。



半导体生态系统逐步形成



在2026年6月29日于河内举行的《河内首都总体规划（百年愿景）》公布暨2026年投资促进会议上，河内市人民委员会与G-Group集团、俄罗斯分子电子研究所(MERI) 、河内理工大学及国家安全技术公司签署了半导体技术开发合作协议。



G-Group董事会副主席何忠坚表示，该项目最大的价值在于连接半导体生态系统中最重要的环节。越南管理机构、科技公司、各所大学和国际合作伙伴的资源协同效应，将为形成可持续技术能力奠定基础，从而推动半导体产业可持续发展。



与此同时，河内还扩大了合作网络，与国内外企业和研究机构签署了18项关于数字基础设施、人工智能、微电路设计、技术转让和人力资源培训的谅解备忘录。



此前，2026年1月初，越南军队电信工业集团（Viettel）在和乐高科技园区举行占地面积27公顷的半导体芯片制造厂动工仪式。该工厂被定位为国家级基础设施，服务于半导体芯片的研究、设计、测试与生产，标志着半导体行业的新进展，有助于完善国内芯片生产链中缺失的环节。



大型项目的落地表明，河内正逐步成为半导体产业的汇聚地。该市不仅吸引投资，还主动构建国家、企业、研究院所和大学之间的联动生态系统。



打造长远发展基础



为落实《至2030年半导体产业发展战略及2050年愿景》，河内市人民委员会颁布了第212/KH-UBND号计划，目标是成为全国半导体研究、开发和人才培养的中心，逐步巩固在区域中的地位。



河内力争到2030年，培养至少2.2万名大学及以上学历的半导体产业人才；在和乐高科技园区建设国际技术大学；形成数据与半导体研发中心，并在河内高等技术专科学校建立半导体技术员培训中心；吸引至少20家芯片设计企业，并推动先进封装、测试项目发展。



越南国家大学阮陈术副教授认为，河内汇聚了众多一流大学和研究机构，拥有高素质人才，为成为半导体人才培养中心创造了有利条件。



河内高等技术专科学校校长范春庆表示，为了落实建设半导体技术员培训中心任务，该校正扩大国际合作，引进先进技术和培训项目，同时与安靠（Amkor）、三星（Samsung）等科技企业合作制定贴近实际需求的培训方案。



随着半导体产业各重要环节的逐步完善，河内正有效发挥新增长动力，为提升国家技术能力作出贡献，为越南更深层次参与全球半导体价值链奠定基础。（完）

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