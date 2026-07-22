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盖梅下自由贸易区——打开全球海洋经济新门户

很少有人想到，昔日的氏威（Thị Vải）河畔一片荒芜的沼泽地，如今已崛起为区域内最现代化的盖梅—氏威（Cái Mép - Thị Vải）深水港群，具备接卸全球最大级集装箱船舶的能力。

规划面积超过3800公顷的盖梅下自由贸易区，采用深水港、智慧物流体系和高科技工业—服务园区“三位一体”的功能布局，形成港口、物流、产业深度融合、协同联动的发展格局。

胡志明市新福坊人民委员会主席 黄忠山：“前不久，胡志明市正式批准盖梅下综合项目投资主张。6月19日，市人民议会又通过了关于调整林地用途、变更森林土地使用性质以及土地征收目录的决议。决议出台后，我们立即与项目投资方及相关单位协调推进土地征收工作，加快完成净地移交，确保项目按计划推进建设。”

盖梅下自由贸易区地处多条国家交通大动脉交汇点，拥有国际上少有的多式联运物流体系。真正的竞争优势不仅来自完善的基础设施，更在于突破现有制度框架的创新政策。这些政策依托越南国会出台的专项决议，为自由贸易区发展提供了坚实的制度保障。

依托盖梅—氏威深水港群这一独特优势，盖梅下自由贸易区具备参与全球港航竞争的有利条件。该港群是全球少数能够停靠20万吨级以上集装箱船舶，并开通直航欧洲和北美航线的深水港之一。

西贡港—SSA国际集装箱服务合资有限公司总经理 潘黄宇：“过去，新加坡依托国际航运中心模式创造了十分可观的经济收益。结合当前的发展趋势，我们相信，类似项目完全能够在越南取得成功，助力越南深度融入全球海洋经济价值链。在胡志明市建设国际航运中心，必将为城市下一阶段发展注入强劲新动能。”

与世界许多自由贸易区相比，盖梅下自由贸易区的一大独特竞争优势在于坚持绿色发展理念。区内保留着近150公顷红树林湿地，用于开发碳信用项目，着力打造绿色港口和生态工业园区，实现经济发展与生态保护协调并进。

胡志明市的长远目标，是推动盖梅下自由贸易区繁忙的货物流与胡志明市国际金融中心强劲的资金深度融合，打造新一代海洋经济生态体系，为越南海洋经济高质量发展注入持续动力。

越南中央经济管理研究院原院长 陈氏红明博士：“我认为，建设盖梅下自由贸易区是一项十分正确的战略决策，有利于充分发挥当地以及整个东南部地区的发展潜力。要建好这一自由贸易区，还需要区域内各地加强协调合作。自由贸易区作为开放型经济平台，能够充分整合区域资源，发挥各地比较优势，实现协同发展。”

从昔日的河畔滩涂，到如今盖梅下自由贸易区扬帆启航，这里迎来的不仅是川流不息的货物流，更是面向未来的发展新机遇。作为越南新一代增长极，盖梅下自由贸易区正蓄势待发，将与胡志明市一道加快发展步伐，在越南迈向民族奋发图强新纪元的征程中实现新的跨越。（完）

#深水港 #盖梅下 #物流
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