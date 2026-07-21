越南政府副总理胡国勇赴芒炭乡慰问受灾群众

在实地检查中，胡国勇副总理表彰各力量迅速、尽心、尽力、负责地及时救助群众、克服自然灾害；要求应急救援力量抓紧搜寻失踪人员。胡国勇向有亲人遇难和失踪的家庭表示深切哀悼，并鼓励大家早日克服困难。

胡国勇要求军队、公安、卫生及其他力量与地方政府协调，抓紧继续搜寻失踪人员，救治伤员；妥善安排遇难者后事；为失去房屋和财产的群众提供住所、粮食、食品、饮用水和衣物。各相关部委协助并配合莱州省组织环境卫生整治、防疫工作；恢复交通。

在检查设在芒叹乡机场村为24户失去房屋的居民建设的安置区时，胡国勇要求第二军区、莱州省军事指挥部抓紧集中人力，早日完成房屋建设，让群众及时入住新居。

胡国勇与莱州省人民委员会领导举行工作会议，评价该省在指导和调控中发挥了主动、坚决的精神；各力量和地方密切配合、同步部署应对措施，为减少人员和财产损失作出了贡献。胡国勇要求莱州省制定详细、切合实际的防灾应对预案；核查并绘制山体滑坡风险区域地图，针对不同降雨级别制定具体疏散方案，最高目标是保护人民群众生命和财产安全。

据莱州省人民委员会主席何光中报告，7月17日上午发生在芒叹乡的山洪直接影响了899户家庭共4263人。该省建议政府总理和中央各部委支持约5000亿越盾（约合人民币1.2亿元），其中建议从2026年中央财政预备金中紧急拨付3000亿越盾，用于建设约200户的集中安置区，恢复交通、水利、生活供水工程、学校、医疗机构，并处理存在山体滑坡和山洪风险区域。

政府已从预算预备金中拨付500亿越盾支持莱州省克服自然灾害。初步阶段，该省对每名遇难者家属提供2500万越盾的补助。

截至当前，芒叹乡的洪水和山洪已造成7人死亡、1人失踪、10人受伤。约200户家庭的房屋受损或受到影响。300公顷水稻、经济作物和水产养殖被冲走或掩埋。交通基础设施也遭受严重损坏。估计损失约1900亿越盾。（完）