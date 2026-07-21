《1954年日内瓦协定——越南外交史上的里程碑》

这是越南民族历史上的一个重要转折点。1946年的《初步协定》中，法国仅承认越南是法兰西联盟内的一个自由国家；而《日内瓦协定》则首次以国际条约的形式正式确认了越南的基本民族权利，并得到出席日内瓦会议各大国的承认。

奠边府大捷和《日内瓦协定》的签署，意味着宣告越南人民抗击法国殖民主义战争的伟大胜利，也彻底结束法国旧殖民主义对越南近一百年的统治。这一胜利极大鼓舞了世界各国争取和平与民族独立的斗争，拉开了旧殖民体系在全球瓦解的序幕。更重要的是，它为越南人民后来解放南方、实现国家统一奠定了极为重要的政治和法律基础。

1954年7月22日，胡志明主席在《日内瓦会议胜利结束后的号召》中指出：“日内瓦会议已经结束，我们的外交取得了伟大的胜利。”事实证明，《1954年日内瓦协定》是越南革命外交史上的一座重要里程碑，充分体现了胡志明外交思想、外交风格和外交艺术。胡志明提出的“以不变应万变”外交思想，即把和平、统一和民族独立作为始终不变的目标，而根据形势灵活运用策略，在日内瓦会议期间得到了充分体现和成功实践。

在这些坚实基础上，近二十年后的1973年，关于在越南结束战争、恢复和平的《巴黎协定》正式签署。以《巴黎协定》为重要战略支点，越南军民随后发起了1975年春季总进攻和总起义，最终彻底解放南方，实现国家统一。

72年来，越南党和国家继承、创造性运用了日内瓦会议留下的宝贵经验。越南始终坚持独立自主、多边化、多元化的外交方针，积极主动、全面融入国际社会，坚持奉行“做各国的朋友、可靠伙伴以及国际社会积极、负责任成员”的外交政策，不断提升国家的国际威望与地位。（完）