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洪灾过后，莱州省加快建设安置区 助灾民早日安居

日前，山洪暴发导致莱州省芒炭乡不少居民住房被毁，不得不紧急迁移到安置区。为帮助受灾群众尽快恢复正常生活，当地正全力调集人力和机械设备，加快推进机场村集中安置区建设。

施工现场，挖掘机、推土机昼夜不停作业，一派热火朝天的建设景象。多个施工点同步推进，一边平整场地，一边完善基础设施，为后续装配式房屋建设做好准备。按照“建成一处、完善一处”的原则，各施工力量争分夺秒，在确保工程质量的同时，全力缩短建设周期，力争尽快将新居交付受灾群众。

莱州省军事指挥部指挥长邓永瑞大校：“接到省委、省人民委员会下达的任务后，从昨晚开始，我们立即组织全部机动力量赶赴机场村安置区施工现场，同时调集机械设备，与有关力量密切协同展开施工。目前，各类机械设备已全面投入作业，正在进行场地平整。我们采取同步推进的施工方案，一方面搭建房屋主体框架，另一方面待每户宅基地平整完成后立即进行装配安装。我们已安排轮班施工，昼夜不停，确保按省人民委员会要求如期完成建设任务，让受灾群众尽快住进安全舒适的新房。”

机场村应急安置区主要用于安置24户因山洪灾害房屋全部损毁的群众。项目包括24栋单层住宅，以及内部道路、供电、给排水等配套基础设施，总投资预计约190亿越盾。在加大人力、机械投入的同时，当地还同步推进场地整理和各项技术准备工作，确保工程建设按计划有序实施。

芒炭乡人民委员会副主席 高庆全：“芒炭乡人民委员会正与省军事指挥部密切配合，加快场地平整和基础设施建设，为受灾群众建设新房创造条件，帮助他们尽快恢复正常生活。”

经历了多日在临时安置点生活后，受灾群众最大的心愿就是尽快拥有一个稳定、安全的新房。

芒炭乡吉村村民 炉文梅：“遭受灾害后，党和国家为我们安排了新的住所，我们感到非常高兴，衷心感谢党和国家。”

按计划，该安置区将于2026年8月27日前建成并交付使用。届时，24户失去房屋的受灾群众将在雨季来临前搬入安全、稳定的新居。

在施工力量、地方政府及相关部门的共同努力下，一座座新房正逐渐拔地而起，为受灾群众早日安居乐业、恢复生产生活提供坚实保障。（完）

越通社
#安置区 #莱州省 #受灾群众
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