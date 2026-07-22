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将两位烈士遗骸从帕丁山顶迎回故土

帕丁山口是1954年奠边府战役的交通要道。战争结束七十多年后的今天，这里仍有一些英烈长眠山间、尚未被找到。根据目击者和当地群众提供的线索，奠边省军事指挥部搜寻、归纳烈士遗骸工作组组织开展了核实、实地勘察，并在牛下乡（Quài Tở）垄村（Lồng）区域进行发掘。

第二军区司令部第97营战士阮玉祘中校：“政府正开展500个昼夜战役，因此我便将这两座烈士墓的信息向奠边省军事指挥部报告。我最大的愿望，就是把两位烈士迎回烈士陵园，如果能够找到亲属，最好是让他们回到家人身边。”

在发掘过程中，工作人员发现了两具烈士遗骸及多件遗物。每一块遗骨、每一件遗物都严格按照规范程序进行收集、登记和保存。特别是，两具遗骸均符合提取生物样本进行DNA鉴定的条件，为多年无名烈士身份确认工作带来了新的希望。

奠边省军事指挥部政治部门政策助理陶春长中校 ：“发掘出烈士遗骨和遗物时，我内心十分激动，也倍感自豪。我们希望能够把烈士们遗骸送回家乡、送回亲人的怀抱。”

完成发掘工作后，烈士遗骸被安放进专用保存箱。官兵们怀着崇敬之情，将越南国旗覆盖在每一个遗骸箱上，并牢牢固定在专用背架上。从海拔近1500米的山顶出发，今天的军人默默背着昔日战友一步步下山，护送他们踏上回家的旅程。

奠边省军事指挥部政治部门副主任 黎廷海上校：“这是一项无比光荣的任务。收迁烈士遗骸后，并能够尽自己的一份微薄力量，把烈士们送回祖国、送回故土，让他们重新拥有自己的姓名，我们都觉得非常激动。”

两位烈士遗骸随后被护送至独立国家烈士陵园，准备举行追悼、安葬仪式，并继续开展DNA鉴定工作。两位烈士的归乡之路已经完成，但为那些仍长眠在奠边这片土地上的无名英烈寻回姓名的征程仍在今天这一代军人的默默坚守中继续前行。（完）

越通社
#烈士遗骸 #帕丁山口 #奠边省
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500 个昼夜行动

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