莲姜国际机场恢复运营 助力林同省拓展国内外航线 推动旅游业发展

越通社林同省——越南林同省人民委员会7月21日公布莲姜国际机场恢复运营后的旅游推广及国内、国际航线促进计划。根据计划，自8月19日起，莲姜国际机场日均将执飞36至40个航班，预计每日服务旅客约6800人次，较停运前增加近1000人次。预计2026年最后四个月，经莲姜国际机场出入港的旅客吞吐量将达到约81.6万人次。



根据越南航空、越捷航空、竹子航空、太平洋航空和亚洲航空的运营安排，机场恢复运营后将恢复连接胡志明市、河内、岘港、荣市、海防和芹苴等6条国内航线，每日航班总数为36至40班。其中，大叻至胡志明市、大叻至河内航线每天均安排7至8个往返航班。



国际航线方面，大叻至马来西亚吉隆坡航线计划于9月2日起恢复运营，每周执飞4班。与此同时，林同省正积极推动开通或恢复飞往韩国、新加坡、泰国、台湾（中国）、中国大陆、日本及中国香港等目的地的国际航线，进一步提升大叻作为国际航空枢纽的功能。



为充分发挥机场恢复运营带来的带动效应，林同省将联合航空公司和旅游企业推出涵盖机票、酒店、交通和景点门票等内容的综合旅游产品，并重点开发3至5天休闲度假、花卉旅游、农业旅游、康养旅游、高尔夫旅游及本土文化体验等特色旅游产品。



与此同时，林同省还将加强在国内外重点客源市场的宣传推广力度，组织旅行商、媒体、投资者及网络内容创作者赴当地考察，并借助航空公司航班、机场及数字平台等渠道推广“林同——大海、鲜花与高原森林之旅”旅游品牌。



按照规划，到2026年底，林同省力争恢复或新增1至2条国内航线，开拓1至2个新的国际客源市场，通过完善航空网络进一步吸引游客、延长游客停留时间，促进旅游消费，提升林同省在越南及国际旅游市场的竞争力。（完）



越通社