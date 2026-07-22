发挥美食优势 提升越南旅游价值



越通社河内——近年来，越南美食持续获得国际旅游机构和专业媒体的广泛认可。凭借丰富多样的饮食文化资源，越南正将美食打造为展示文化魅力的重要载体，为旅游业发展注入新活力。



位于河内的越南各民族文化旅游村，每逢周末都会迎来众多游客。除了手工艺展示、节庆和民歌表演外，美食展示区始终是最受欢迎的区域之一。不少游客专程前来，只为品尝来自山区、平原和水乡的特色美食，并通过传统菜肴了解各民族世代传承的风俗习惯与民间智慧。



越南拥有54个民族共同创造的饮食文化，特色菜肴多达数千种。越来越多地方将美食作为旅游产品的重要组成部分进行开发，而不仅将其视为满足游客餐饮需求的配套服务。





在众多旅游目的地中，顺化是发展美食旅游的代表性城市之一。当地坚持以文化为核心，将历史文化底蕴融入美食旅游之中。据顺化市旅游局统计，2026年上半年，顺化接待游客超过430万人次，同比增长30%；旅游总收入约10.3万亿越盾，同比增长56.2%。除顺化艺术节等文化活动外，美食正成为提升旅游吸引力的重要因素。越来越多游客到访顺化，不仅为参观世界文化遗产，更希望通过品尝特色菜肴，深入体验古都的饮食文化。

越南文化艺术体育与旅游研究院院长阮氏秋芳表示，顺化美食的真正魅力，不仅在于拥有3000多道菜肴，更在于每道菜都凝聚着文化底蕴。从食材选择、烹饪技艺、摆盘艺术到品鉴礼仪，无不体现顺化人崇尚和谐、精致的生活哲学。这种以文化赋能美食的模式，正成为全球众多旅游目的地的共同趋势。



据世界美食旅游协会统计，约81%的游客希望在旅行中体验当地美食，并愿意将旅行预算的25%至35%用于餐饮消费。然而专家认为，尽管越南美食享誉国际，但其在旅游产业中的价值仍未充分释放。不少地方仍停留在推介特色菜肴层面，而与菜肴相关的历史文化、传统工艺及社区文化尚未真正融入旅游体验之中。



业内人士指出，要真正将美食资源优势转化为旅游竞争优势，需要建立覆盖政策支持、产品开发、人才培养和服务标准的美食旅游发展体系，推动产业系统化、专业化发展。



2026年‘西都飘香’美食节” 图自越通社

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，国家旅游局已向政府提交《2026—2030年越南旅游与美食海外推广方案》，旨在以美食作为塑造国家旅游品牌的核心要素，进一步提升越南旅游目的地的国际竞争力。方案实施后，将加强地方政府、旅游企业和社区之间的合作，更好满足国际游客日益多元化的需求。



研究员阮氏兰香认为，旅游目的地应从“销售美食”转向“创造沉浸式体验”，让游客走进食材产地、传统集市、手工艺村，亲自参与制作传统菜肴，与工匠和非遗传承人面对面交流，深入了解每道菜背后的文化故事。这种体验不仅能提升产品附加值，也有助于保护饮食文化遗产，促进社区可持续发展。



旅游职业学校校长黎氏金凤建议，越南应尽快建立美食旅游产品评价体系和行业标准，规范服务流程，提高专业化水平。同时加快旅游人才培养模式改革，培养既熟悉饮食文化又具备国际服务能力的专业人才。



专家认为，加强政府、企业、院校、传承人与社区之间的协同合作，是推动美食旅游可持续发展的关键。只有各方充分发挥优势，美食才能成为旅游消费的新增长点，同时带动传统手工艺保护、文化传承和居民就业增收，实现经济效益与社会效益双赢。



美食旅游的发展已成为涵盖文化、农业、商业、教育及社区建设等多个领域的系统工程。通过推动多领域深度融合，使每一道菜肴都承载一方水土、一段历史和独特的文化记忆，将持续增强越南旅游品牌的国际影响力和综合竞争力。



随着全球旅游市场日益重视文化与生活体验，充分发挥美食文化优势、推动文旅深度融合，正成为越南提升旅游品质、促进旅游业可持续发展的重要方向。（完）