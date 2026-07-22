《护灵壮士—丁王陵之谜》入围多伦多国际电影节

越通社河内——由导演阮潘光平执导的历史奇幻大片《守灵壮士——丁王陵之谜》符合严格的标准，并受邀参加多伦多国际电影节（TIFF）的盛大展映单元。



这不仅是制作团队的骄傲，更标志着越南电影产业在世界电影版图上的地位实现了一次历史性转折。



多伦多国际电影节（Toronto International Film Festival, TIFF）创立于1976年，是北美最大规模的展映型电影节，以极具国际影响力的大规模展映和丰富的电影市场活动为人熟知。在奥斯卡颁奖前举办的TIFF还被誉为“奥斯卡前哨站”。今年，TIFF将于9月10日至20日在加拿大多伦多举行。

守灵壮士——丁王陵之谜宣传海报。BHD供图

此次参加TIFF，《护灵壮士—丁王陵之谜》还有机会参与在TIFF最具声望的“人民选择奖”以及由电影专业人士、国际影评人联盟（FIPRESCI）和亚洲电影促进联盟（NETPAC）评选出的奖项角逐。



在正式亮相多伦多国际电影节之前，《护灵壮士—丁王陵之谜》将于9月2日国庆节当天在越南全国各大影院上映。



影片《护灵壮士—丁王陵之谜》讲述了一段惊心动魄的守护越南第一位皇帝最后秘密的旅程。这是一部关于家庭、爱情、兄弟情谊、效忠君王和崇高牺牲的武术英雄史诗，谱写了雒鸿子孙的精神与风骨。



影片灵感源自关于丁先皇陵墓的神秘民间传说之一。该项目也是宁平省与越南电影促进发展协会签署电影发展合作协议的成果之一。



影片《护灵壮士—丁王陵之谜》由导演阮潘光平执导，由萍幸丹有限公司(BHD)、Vietnam Media与越南军队电信集团Viettel的TV360联合制作，并将于8月28日起在全国上映。（完）