纪念越南荣军烈士节79周年电影周开幕

越通社河内——7月21日晚，纪念越南荣军烈士节（1947.7.27—2026.7.27）的电影周开幕式在河内国家电影中心举行。由越南电影协会出品、人民艺术家邓日明导演的电影《不要燃烧》被选为开幕影片。



在开幕式上发表讲话时，越南文化体育与旅游部副部长谢光东强调，每年7月27日的越南荣军烈士节是全党、全民和全军向为祖国独立与自由作出贡献和牺牲的英雄烈士、伤残军人、对革命有功人员表达敬意的重要时刻。谢光东表示，每一部电影不仅记录历史印记，还保存了无数为国家做出非凡贡献的平凡人物的形象，同时也提醒我们珍惜和平、独立与自由的价值。



他相信，通过本次电影周，每一部作品都将以真挚情感打动观众，传播人文价值，唤起人们对前辈的感恩之心，从而使人们更加珍惜当下生活，充分认识到自身在国家建设、保卫与发展事业中的责任。对于年轻一代而言，历史与革命题材电影不仅是艺术作品，更是生动的民族历史教材，帮助他们认识到当今的和平与独立是由前辈的巨大牺牲换来的，从而树立崇高理想，培养责任意识，以知识、本领与奉献精神续写民族光荣传统。



纪念越南荣军烈士节电影周于7月21日至28日举行。今年电影周的一大亮点是全国所有商业影院系统首次共同参与这一全国性免费放映活动，服务政治任务并开展对革命有功人员的知恩图报活动。



在河内举行开幕式后，南部地区电影周开幕式于7月22日在胡志明市举行；中部地区开幕式将于7月23日晚在河静省举行。除放映活动外，电影局与赞助企业配合为有功人员及优抚家庭赠送慰问品。



另外，电影局将与越南军队电信总公司（Viettel Telecom）、电视服务中心TV360以及各省市文化中心流动放映队合作在全国影院系统及流动放映网络中开展影片放映活动。（完）

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