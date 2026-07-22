越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位

越通社河内——在落实关于《到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议近8年后，石油行业继续肯定其在海洋经济发展中的引领作用，总开采量超过1.55亿吨，总收入达6300万亿越盾。



成果显著



越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）总经理黎孟强表示，2018-2025年，Petrovietnam开采了超过1.55亿吨油气；供应372亿立方米干气用于发电，年发电量超过530亿千瓦时，约占全国发电量的33%；满足了国内约60%的汽油需求和70%的化肥需求。



在这一阶段，集团总收入达6300万亿越盾，合并税前利润超过414.5万亿越盾，上缴国库1080万亿越盾；总投资额达256万亿越盾。该集团已为进度滞后的项目排忧解难，将工贸行业12个落后项目中的4个移出名单（该集团在此名单中共有5个）；同时积极部署B区块油气-电力链、鲸鱼油田、山美液化天然气和龙富1号热电等重点项目。



各成员单位保持高效运营，海外油气服务取得积极成果，多个大型油气机械项目竣工。Petrovietnam还推动向可持续发展方向转型，推进海上风电、液化天然气发电项目及碳捕集与封存技术研究，同时维持海上油气活动，为肯定国家海洋主权作出贡献。



2026年上半年，各项生产经营指标均超额完成计划，超额幅度为5%至23.1%；原油产量同比增长14.2%，这是11年来的首次增长。集团总收入达734.7万亿越盾，增长49%；合并收入达445.4万亿越盾，超额完成计划22%；上缴财政达88.9万亿越盾，增长27%。



拓展价值链



在取得成绩的同时，石油行业也面临储量每年自然衰减10-15%、开采成本上升以及发展新能源领域的要求。



Petrovietnam 建议及早完善天然气发电厂的调度机制、液化天然气价格和分配机制；完善海上风电、氢能、碳捕集与封存、核电的法律框架；同时建立针对远海深水勘探开采、小型边际油田和海上可再生能源的优惠政策。集团还建议出台特殊财政机制并调整部分税收政策以提高运营效率。

国会科技与环境委员会副主任谢廷诗表示，完善体制，其中包括研究应用监管沙盒模式，将为石油行业创造新的发展空间。除了从勘探、寻找、开采到加工的传统价值链外，该行业还需拓展至海上风电、燃气发电、氢能、绿氨及其他清洁能源形式；同时有效开发利用地质、地球物理和海洋学数据以服务海洋经济发展。



越南石油研究院高级专家阮友良认为，《石油法》的修订应把石油视为海洋经济发展的动力，为有效对接资源开采与海上风电、液化天然气及海洋技术服务创造法律基础。这将是充分发挥海洋潜力、为国家可持续增长作出贡献的基础。（完）