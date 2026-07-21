新加坡与马来西亚新铁路线有望促进跨境消费

越通社河内 ——新加坡与马来西亚柔佛州新山市（Johor Bahru）之间的新柔地铁(捷运系统 RTS Link) 投入运营后，预计将显著促进两国之间的跨境消费和贸易往来。



据新加坡商业联合会、新加坡餐饮协会和新加坡零售商协会联合进行并于近日公布的研究显示，预计新加坡消费者每年将在与新加坡接壤的马来西亚最南端城市新山增加约10.5亿新元（约合8.1亿美元）的消费。



反过来，新山居民在前往新加坡时，预计每年也将增加约7.56亿新元（约合5.83亿美元）的消费。



研究指出，目前每年通过现有交通工具从新加坡到新山的往返行程约1940万人次，反方向约590万人次。



RTS Link投入运营后，预计从新加坡到新山的年往返行程将增加约1120万人次，而反方向流量将增加330万人次。这条铁路预计每天服务约39700名乘客。



然而，研究也警告RTS Link将加剧新加坡零售和餐饮服务行业的竞争压力，这些行业正面临劳动力短缺、运营成本和租金上涨的问题。



新加坡工商联合总会执行总裁郭柄汛表示，这是结构性变化，而不仅是短期波动。他认为，企业需要提高产品、服务质量和客户体验，而不仅仅是价格竞争，同时政府及各行业协会需要协调配合，在跨境市场日益紧密的背景下帮助企业提高生产力和竞争力。



新加坡和新山有着紧密的社会经济联系，但连接两地的陆路口岸经常出现拥堵，尤其是在高峰时段和节假日期间。（完）

越通社