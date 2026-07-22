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☀️越通社早安咖啡（2026.7.22）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越南政府总理黎明兴与加拿大总理马克·卡尼通电话。图自越通社

越通社河内——·7月21日晚，越南政府总理黎明兴与加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）进行了首次通话。全文

·7月21日下午，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开国会党委常委会与胡志明市市委常委会关于胡志明市若干特殊机制和政策落实情况及《城市发展法》草案制定工作的会议。全文

·7月21日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在越共中央总部会见了由日本自由民主党（LDP-自民党）代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）率领的自由民主党代表团。全文

·越南政府总理黎明兴于2026年7月21日签发关于完善国家民事防护指导委员会（以下简称指导委员会）的第1328/QĐ-TTg号决定。全文

·金瓯省人民委员会近日颁布《2026—2030年大力促进商品出口计划》，旨在实现出口可持续发展、提升产品价值并拓展市场。根据该计划，金瓯省努力实现全阶段出口总额达到170亿美元，年均增长率达8%以上；到2030年，出口额达40亿美元的目标。

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东盟各国外长出席第59届东盟外长会议开幕式。图自越通社

·越通社记者从菲律宾马尼拉报道称，7月21日，第59届东盟外长会议（AMM-59）在菲律宾国际会议中心正式开幕。受越南外交部长黎怀忠委托，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席开幕式及相关会议。全文

·据越通社驻老挝记者报道，值此越南荣军烈士节80周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，老挝国防杂志发表文章，其中强调“奠边府战役是军事战略的巅峰，是越南人民军卫国事业的历史教训”。

·在范堡罗国际航展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。 范堡罗航展7月20日至21日举行，是全球最大的航空航天盛会之一，本届展览面积超过5万平方米，吸引了来自全球的1600多家参展商。

·据马来西亚《星报》和中国香港hubbis.com网站报道，渣打银行将越南2026年国内生产总值增长预测上调至9.5%，并预计2027年将继续增长至11%。全文

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Viettel半导体芯片制造厂项目效果图。图自Viettel

·凭借体制、基础设施、人力资源和创新生态系统的优势，河内正努力成为全国半导体研究、开发和人才培养中心，同时逐步更深层次地参与全球价值链。全文

·在落实关于《到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议近8年后，石油行业继续肯定其在海洋经济发展中的引领作用，总开采量超过1.55亿吨，总收入达6300万亿越盾。

·由阮潘光平执导的历史奇幻大片《守灵壮士——丁王陵之谜》符合严格的标准，并受邀参加多伦多国际电影节（TIFF）的盛大展映单元。

·越南林同省人民委员会于7月21日公布连姜国际机场恢复运营后的旅游推广及国内、国际航线促进计划。根据计划，自8月19日起，连姜国际机场日均将执飞36至40个航班，预计每日服务旅客约6800人次，较停运前增加近1000人次。预计2026年最后四个月，经连姜国际机场出入港的旅客吞吐量将达到约81.6万人次。

·据乂安省边防部队21日发布的消息，该单位牵头，各职能部门配合，成功破获NA 126.3号专案，抓获2名犯罪嫌疑人，缴获合成毒品15200粒及海洛因1块。

·7月21日上午，芹苴市边防部队指挥部在芹苴市中平边防哨所陈提边防检查站举行出征仪式，启动打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的高峰行动。

·7月21日晚，纪念越南荣军烈士节（1947.7.27—2026.7.27）的电影周开幕式在河内国家电影中心举行。由越南电影协会出品、人民艺术家邓日明导演的电影《不要燃烧》被选为开幕影片。（完）

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