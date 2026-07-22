📝时评：以越共中央总书记的指示为启发：创造国家可持续财富的路径

越通社河内——在越共第十四届中央委员会第三次全体会议开幕致词中，越共中央总书记、国家主席苏林就多项重要内容作出指示，其中特别强调了一个富有人文关怀与战略意义的观点：“绝不能让物质上富有而文化、道德和人情上却走向贫瘠；绝不能让经济增长加剧不平等而将弱势群体推向边缘”。这不仅是对发展方式的提醒，更是国家建设过程中的长期指引。

在越南正树立两位数增长目标、大力推进科学技术、数字化转型和发展知识经济的背景下，上述信息更加明确地肯定了这一发展哲学：发展不仅是为了创造物质财富，更是为了提高生活质量，建设一个充满人文关怀、以人为本并促进人的全面发展的社会。

推进经济增长与保护文化价值齐头并进

人类历史表明，许多国家曾取得极为卓越的经济成就，但随后却不得不面临信任危机、道德滑坡以及社区价值破裂等问题。GDP可以快速增长，楼房可以建得更高，道路可以更加现代，但如果人与人之间变得冷漠、孤独，社会差距日益扩大，那么这种发展就难以实现可持续。



通过高棉语培训班保护文化特色。图自越通社

因此，越共中央总书记、国家主席苏林讲话中的突出亮点，不仅在于经济增长目标，还在于将文化提升至与各项发展目标同等的战略高度。“以人为中心、以文化为基础、以法律和纪律为支柱”的观点，体现了全新的发展思维，旨在提升人民的生活质量与幸福感，促进人的全面发展。



富寿省新闻工作者协会常务副主席赵氏清平认为，越共中央总书记、国家主席苏林讲话中的内容具有切实意义，切合实际要求，并为新发展阶段的重点任务指明了清晰方向。



赵氏清平认为，“绝不能让物质上富有而文化、道德和人情上却走向贫瘠”这一观点，是国家发展进程中的深刻要求。经济增长有助于提高物质生活水平，但如果一味追求利润而忽视文化、道德与仁爱之心，发展就会缺乏可持续性。



一个文明的社会，不仅取决于高楼大厦的数量、经济增长速度或人均收入水平，还体现在人与人之间的相处方式、对社区的责任感以及传承优良传统价值的能力上。因此，经济发展必须与文化建设、道德培育及人情传播紧密结合。

以人为中心——可持续发展的衡量尺码

在发展经济的同时，各项社会保障政策也在我国深入广泛地推行，充分彰显了以人民为中心的目标。政府与各地方继续大力推进全国范围内的“消除临时房和破旧房”计划，帮助贫困户、相对贫困户及政策优抚家庭拥有安全稳定的住所。该计划广泛动员来自国家、企业、组织和社区的资源，新建与修缮了数以万计的房屋。对于许多身处偏远地区或常年受灾影响的家庭而言，一座坚固的房屋不仅是遮风挡雨的栖身之所，还是孩子们安心求学、成年人稳定生计并逐步实现脱贫的基石。



宣光省加大保障性住房建设进度。图自越通社

据越南工会总联合会表示，在2026—2030年阶段，工会组织将在多个地方继续推进工会保障性住房项目，预计到2030年将建成约15个项目、近10000套公寓。政府同时也落实2021—2030年阶段为低收入者和工业园区工人建设100万套社会住房的方案，为越来越多的劳动者创造拥有稳定住所的机会。

除住房之外，公立学校学生免学费的主张也是“以人为中心”发展观的有力例证。该政策有助于保障平等的受教育机会，缩小区域间差距，并培育高素质人才资源。一个国家的发展程度，不仅取决于其经济增长速度，还取决于其对教育、知识的投入力度以及在获取机会方面的公平。

北宁省北陇乡的一位退休老师感叹道：“最近推出了许多面向民众的政策，广大群众从中大受裨益。我非常赞同公立学校学生免学费这一举措。这一举措得到了社会的高度共识，符合我们制度的优越性、党和国家对教育的主张以及发展的整体趋势，让许多家庭感到非常欣喜。”

越南拥有经过数千年历史沉淀的丰厚文化宝库，孕育了爱国主义、好学精神、仁爱之心、迎难而上的意志以及团结传统等宝贵价值。这正是实现可持续发展的重要资源。在新冠肺炎疫情等艰难时刻，越南人民团结、仁爱的优良传统得到了更为强力的发扬。“大米免费取米机”、“零盾超市”、一辆辆运送生活物资前往疫区的车辆、志愿奔赴前线的医护人员以及参与抗疫一线的数以万计民众，都构成了美丽的画卷，深刻体现了守望相助的互助精神。



人们在“零盾超市”购物。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林传递的信息不仅是面向政策制定者，更是给每一位民众的提醒。各项发展决策都需要将人放在中心位置；每个家庭都需要保持良好家风；学校需要塑造健全人格；每一位干部都需要以道德为本。



一个国家最大的财富，不仅在于其经济成就，还在于国民的人格、仁爱之心与民族文化特色。国家的每一步前进，都将始终受到数千年历史中所铸就的越南精神与人文价值的支撑。（完）