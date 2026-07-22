第59届东盟外长会：越南外交部长黎怀忠出席东盟—印度外长会

越通社河内——据越南通讯社记者从菲律宾马尼拉记者进行的报道，7 月 22 日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席了由东盟—印度关系协调国菲律宾与印度共同主持的东盟—印度外长会。

据各国外长评估，东盟—印度全面战略伙伴关系继续保持积极发展势头，为各自的发展以及地区的和平、稳定与繁荣做出了实实在在的贡献。目前，印度是东盟的第 8 大贸易伙伴和第 9 大投资来源国。2025 年，双边贸易额达逾1140亿美元，同比增长 6.6%；同时，印度对东盟的直接投资额达 70.8 亿美元。

在中东及全球局势持续复杂演变的背景下，东盟与印度确认了在紧密结合各自发展愿景并扩大务实合作领域的基础上加强合作的决心。双方一致同意开展“2026年东盟—印度海洋合作年”框架下的各项活动。



关于经济合作，各国外长一致同意推动对《东盟—印度货物贸易协定》（AITIGA）的审查工作完成，提高应对外部动荡的能力。东盟与印度还承诺扩大在保障粮食安全、能源安全、创新、数字转型、科技、旅游、互联互通以及次区域发展等领域的合作。



越南外交部长黎怀忠在会上发言时，高度评价印度继续将东盟视为其“东向行动政策”的支柱之一，同时强调东盟与印度的合作不仅为双方带来利益，而且有助于维护地区的和平、稳定与发展。



谈及未来的合作方向，黎怀忠部长提出了三大方向：



第一，加强合作以维护地区和平与稳定，以海洋合作与安全为重点，其中研究建立海洋对话机制，并建议印度继续支持东盟在东海问题上的原则立场。



第二，提高经济韧性，并通过尽早以高效方式完成对《东盟—印度货物贸易协定》（AITIGA）的审查，为企业活动提供更多便利，并适应地区和世界的变局，从而促进可持续增长。东盟与印度需推动包括海运和空运在内的战略互联互通项目，加强协调以保障能源安全，并研究建立能源对话机制。



第三，通过加强教育、高质量人力资源培训、文化交流、遗产保护和精神旅游发展等方面的合作，增进双方民众之间的互联互通。（完）