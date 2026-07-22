AMM-59会议：越南提出促进东盟与中国关系的三项优先方向

越通社河内 —— 越通社记者在马尼拉发回的报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在马尼拉出席了东盟—中国外长会议。会议由东盟—中国关系协调国马来西亚外长穆罕默德和中国外交部长王毅共同主持。



会议认为，东盟—中国全面战略伙伴关系继续快速发展，取得了多项重要成果，为双方人民带来了实实在在的利益。



会议欢迎《东盟—中国全面战略伙伴关系行动计划（2026-2030）》实施取得的初步成果，并一致同意在2026年组织多项活动，纪念东盟—中国建立对话关系35周年和建立全面战略伙伴关系5周年。



东盟各国高度评价中国继续支持东盟中心地位并积极参与东盟主导的各项机制。双方一致同意加强协调配合，应对跨国犯罪、网络犯罪、在线诈骗、恐怖主义和毒品贩运等非传统安全挑战。



在经济方面，各位部长肯定《东盟—中国自由贸易协定》（ACFTA）3.0版和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）继续是推动区域经济一体化的重要基础。会议鼓励各国早日完成国内程序，使ACFTA 3.0升级议定书早日生效；一致同意加强在数字化转型、绿色转型、人工智能、可再生能源和可持续发展等领域的合作。

会议也欢迎通过《东盟—中国关于建立可持续和包容性的数字生态合作行动计划（2026-2030）》，成立东盟—中国人工智能产业创新中心；推动成立东盟—中国数字学院，并记录将2027年定为“东盟—中国人工智能合作年”的提议。



东盟各国高度评价中国在推动东盟电网、能源转型和清洁能源发展方面的支持。会议还通过了《东盟—中国外长关于中东局势地区影响及加强区域能源合作的联合声明》。



在文化社会领域，双方一致同意继续推动民间交流，扩大青年交流、青年领袖奖学金、科研合作、创新创造和创业项目；加强在卫生、教育、环境保护、农村发展、减贫和灾害管理等方面的合作。东盟也记录关于成立东盟—中国公共行政学院和研究机构网络的提议，以加强对话、分享经验和提升能力。



黎怀忠在会议上发言时表示，东盟与中国关系是东盟最具活力和最全面的伙伴关系之一，同时强调需要有效实施《东盟—中国行动计划（2026-2030年）》，以提升双方全面战略伙伴关系的质量和战略价值。



在提及今后合作方向时，黎怀忠提出了三项优先方向，包括推动高质量经济一体化和加强基础设施互联互通；以创新创意和人工智能为新的增长动力；同时加强战略互信，协调应对非传统安全挑战。



关于东海问题，黎怀忠强调了维护和平、稳定、安全、航行与飞跃安全、自由的重要性，欢迎《东海行为准则》（COC）谈判取得的进展，同时呼吁各方早日完成一项具有约束力、符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的COC。（完）