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老挝媒体：老越特殊关系是世界上独一无二的关系

值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表社论，强调老越特殊关系是“世界上独一无二的，是绝无仅有、无与伦比的关系”。文章强调，贯穿革命历史，两国关系已从“传统友谊”发展成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，成为国际关系中罕见的典范。

挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表的社论。图自越通社发
挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表的社论。图自越通社发

越通社河内——值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表社论，强调老越特殊关系是“世界上独一无二的，是绝无仅有、无与伦比的关系”。文章强调，贯穿革命历史，两国关系已从“传统友谊”发展成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，成为国际关系中罕见的典范。

老越特殊关系由胡志明主席、凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席和苏发努冯（Souphanouvong）主席共同缔造，并由两国历代领导人和人民不断精心维护、培育与发展。这不仅是两个民族的宝贵财富，也是确保两国巩固独立、建设与可持续发展事业的重要基础。

两国在长期的革命斗争事业中始终并肩作战、风雨同舟。1977年7月18日，老挝与越南签署《老越友好合作条约》，为新时期两国关系发展奠定了坚实的法律基础和具有长远战略意义的制度框架。2019年2月，双方正式将双边关系提升为“伟大友谊”关系，标志着老越特殊团结与全面合作进入新的发展阶段。


50多年来，两国合作始终保持全面发展势头。在政治方面，高层会晤频繁举行，体现了两党、两国之间深厚的政治互信。

在经济方面，越南目前是老挝三大外资来源国之一，有效项目240多个，注册资本总额达数十亿美元。越南企业的项目集中于能源、矿产、农林业、电信、金融银行和服务等关键领域，为老挝经济社会发展作出了重要贡献。此外，2025年老越双边贸易额达近30亿美元，是双方力争早日实现所设定的50亿美元目标的重要基础。

在文化社会方面，两国始终密切合作与有效配合。突出亮点是联合国教科文组织（UNESCO）正式将老挝甘蒙省（Khammouane）的欣南诺国家公园（Hin Nam No）与越南风芽-格榜国家公园共同认定为跨界世界自然遗产，体现了两国人民的共同努力与巨大自豪。

与此同时，教育培训与人力资源开发合作继续被确认为两国特殊关系中最可持续的支柱之一。越南目前是接收老挝留学生最多的国家。老挝许多领导干部、管理人员和专家均毕业于越南教育机构，成为老挝政治与经济体系的中坚力量。这不仅体现了长远的战略眼光，也是“老越两党、两国和两国人民伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接”关系特殊人文关怀的深刻体现。（完）

越通社
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