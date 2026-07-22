旅游

太阳富国航空的富国至泰国曼谷航线将于8月正式通航

越南最新成立的航空公司——太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）正积极推进国际市场拓展战略，并高度重视与泰国日益紧密的航空合作关系，力争将富国岛打造成为区域旅游和中转交通新枢纽。

太阳富国航空的富国至泰国曼谷航线将于8月正式通航
太阳富国航空的富国至泰国曼谷航线将于8月正式通航

越通社河内——越通社驻曼谷记者援引当地媒体报道称，越南最新成立的航空公司——太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）正积极推进国际市场拓展战略，并高度重视与泰国日益紧密的航空合作关系，力争将富国岛打造成为区域旅游和中转交通新枢纽。

日前，在曼谷举行的新航线开通仪式上，太阳富国航空商务副总经理吕永南表示，作为越南太阳集团（Sun Group）旗下的全服务航空公司，太阳富国航空将泰国视为发展双向旅游和吸引国际中转旅客的重要合作伙伴。

据太阳富国航空代表介绍，该公司计划于下个月开通曼谷—富国岛每日往返航班。届时，泰国将成为该航空公司的第六个国际目的地，此前该航空公司已开通飞往台北、成都、香港、韩国首尔和新加坡等国际航线。

太阳富国航空于去年年底正式投入运营，以富国国际机场为主要运营枢纽。该航空公司正积极把握曼谷与越南度假胜地富国岛之间日益增长的航空出行需求。目前，这条航线主要由低成本航空公司运营。

太阳富国航空的扩张计划与富国岛建设区域航空和旅游枢纽的发展战略紧密相连。富国岛目前正为2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议做出积极准备。此外，富国国际机场扩建工程也在加快实施，富国特区设定长期目标是将机场年均旅客吞吐量提升至5000万人次。（完）

越通社
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #太阳富国航空 #富国岛 #曼谷富国岛航线 #越南航空 #富国国际机场 #富国岛旅游
关注 VietnamPlus

民营经济发展

融入国际

相关新闻

太阳富国航空的飞机。图自越通社

太阳富国航空开通海防市至胡志明市和富国的两条航线

7月13日下午，太阳富国航空与海防市文化体育与旅游局在海防市联合举行会议，宣布该航空公司将于7月25日开通连接海防与胡志明市和富国的两条航线，以提升航空连接能力，促进旅游、贸易和投资发展，同时为“港口城市”旅游业增长注入新动力。

国际游客在富国岛美丽海滩游玩。图自越通社

2027年APEC会议：富国岛期待成为“绿色岛屿”

2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。

更多

岘港市特色美食。图自越通社

美食旅游——越南游客搜索最多的目的地

业内专家指出，美食旅游正逐渐成为越南人出行计划的重要目标。根据在线酒店预订网站安可达（Agoda）发布的《2026年旅游展望报告》，35%的越南人将美食列为影响旅行决策的主要原因之一。

500只夜光风筝即将点亮岘港夜空。组委会供图

500只夜光风筝点亮岘港夜空

在2026乐游岘港·悦享时光（Enjoy Danang Festival 2026）框架内，岘港市将于7月22日至26日举办多项文化、艺术和社区体验活动。

国际游客参观会安古镇。图自越通社

2026年下半年越南旅游业发展方向

2026年下半年，越南旅游业将从数量型发展转向质量型发展，聚焦高品质、绿色、智能和创意旅游。越南旅游将以文化为基础，以体验质量作为竞争优势，以游客满意度和回头率为发展动力。

顺化市吸引游客的旅游景点。图自越通社

健康养生旅游：逐步确立亚洲“治愈之城”品牌定位

过去，游客来到顺化是为了参观古都遗迹群、品尝美食或在海边和潟湖湖畔度假。近几年来，越来越多的游客，特别是国际游客，来到顺化休息、平衡身心和恢复健康。顺化正逐步构建一个健康养生旅游（wellness tourism）生态系统——该领域有望成为当地旅游业新的增长动力。

位于龙鳍岬中央的神秘而秀美的岩洞吸引游客前来打卡。图：越通社

来到嘉莱省体验龙鳍岬原始自然之美

长期以来，嘉莱省以风景秀丽的名胜古迹闻名，吸引了众多游客前来观光。其中，位于富美东乡（Phù Mỹ Đông）新凤二村（Tân Phụng 2）的龙鳍岬（Mũi Vi Rồng），凭借其原始而秀美的自然风光，成为众多自驾游爱好者和游客必访的旅游胜地。

国际游客喜欢在河内夜市购买纪念品。图自越通社

河内力争将游客夜间消费占比提高至30%

到2030年夜间经济逐步成为首都服务业的重要增长动力之一，对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5%，并逐步提高其在财政预算收入中的比重。游客夜间消费金额占总消费的25%至30%，平均停留时间提升至2.5至3.5天。

2026年7月在芽庄举行的旅游领域数字化转型实施指导培训活动。图自TITC

数据——打造智慧旅游生态系统的基石

据越南国家旅游局统计，2026年上半年，越南接待国际游客超过1220万人次，同比增长14.8%，完成全年计划的48.8%；接待国内游客约8100万人次，完成既定目标的54%；旅游总收入达569万亿越盾，完成全年计划的50.5%。

2024年12月，Boney M乐队成员、72岁的著名歌手利兹·米切尔将乐队不朽名曲《Daddy Cool》带到了“大叻春季音乐会”。图自越通社

音乐旅游正在重塑越南人的旅行规划方式

旅游如今不仅仅是一次单纯的度假，而正成为每个人追求热爱、创造独特体验的方式。音乐旅游也不例外。这种形式正逐渐从短期趋势转变为推动区域内旅游需求可持续增长的动力。

乂安省周进乡花进村傣族少女互相指导如何佩戴传统头巾。图片来源：越通社

推动乡村旅游与本土文化融合发展

目前，越南全国已有600多个农业、乡村旅游模式投入运营，每年创造营业收入超过2.5万亿越盾，成为许多农村地区拓宽收入来源、实现生计多元化的重要支撑。

纤弱的蝴蝶使菊芳的旅游形式更加多样化。图自越通社

菊芳国家公园“在保护中发展”模式的双重效益

多年来，菊芳国家公园始终坚持将自然保护作为可持续发展的基石。从野生动物救助与恢复到开发生态旅游，菊芳逐步建立起一种既维护生物多样性、又为经济发展和社区生计创造资源的模式。

斜处的美景。图自越通社

景点“斜处”面向可持续旅游发展

据世界旅游大奖公布，山罗省旅游景点“斜处”（Tà Xùa）首次获得2026年“亚洲领先新兴旅游目的地”提名。对于一个曾经属于特困地区的山区乡而言，入选该奖项显示了这一目的地在旅游地图上与日俱增的吸引力。