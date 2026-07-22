太阳富国航空的富国至泰国曼谷航线将于8月正式通航

越通社河内——越通社驻曼谷记者援引当地媒体报道称，越南最新成立的航空公司——太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）正积极推进国际市场拓展战略，并高度重视与泰国日益紧密的航空合作关系，力争将富国岛打造成为区域旅游和中转交通新枢纽。



日前，在曼谷举行的新航线开通仪式上，太阳富国航空商务副总经理吕永南表示，作为越南太阳集团（Sun Group）旗下的全服务航空公司，太阳富国航空将泰国视为发展双向旅游和吸引国际中转旅客的重要合作伙伴。



据太阳富国航空代表介绍，该公司计划于下个月开通曼谷—富国岛每日往返航班。届时，泰国将成为该航空公司的第六个国际目的地，此前该航空公司已开通飞往台北、成都、香港、韩国首尔和新加坡等国际航线。



太阳富国航空于去年年底正式投入运营，以富国国际机场为主要运营枢纽。该航空公司正积极把握曼谷与越南度假胜地富国岛之间日益增长的航空出行需求。目前，这条航线主要由低成本航空公司运营。



太阳富国航空的扩张计划与富国岛建设区域航空和旅游枢纽的发展战略紧密相连。富国岛目前正为2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议做出积极准备。此外，富国国际机场扩建工程也在加快实施，富国特区设定长期目标是将机场年均旅客吞吐量提升至5000万人次。（完）

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