李山特区——让游客流连忘返的遗产之岛

越通社岘港——李山特区人民委员会常务副主席阮道表示，今年，李山地方政府和人民对海岛旅游发展充满期待，希望旅游业持续向好。截至2026年7月中旬，李山共接待游客超过14.3万人次，其中国际游客近4000人次。



李山总面积约10.4平方公里，人口约2.2万人。目前，全岛拥有100家住宿设施、1069间客房，每天可接待约3000名游客。按比例计算，今年以来到访李山的游客数量已达到岛上常住人口的6.5倍。



来自广治省的游客黄氏梅表示，尽管家乡同样拥有丰富的海洋资源，但李山的海岛风光仍令她赞叹不已。她回忆说，第一次带全家来李山时原本只预订了两天行程。“可到了这里以后，感觉海水更蓝、海风更凉爽，景色十分优美，当地居民也特别热情友善。于是我马上为家人续订了几天住宿，真的非常喜欢这里。”

李山特区一角。越通社发

李山特区人民委员会文化-社会处副处长武氏香表示，当地旅游发展方向不仅着眼于增加游客数量，更致力于把李山建设成为绿色、富有特色、可持续发展的海岛旅游目的地。其中，自然资源、文化遗产和海洋岛屿主权价值被确定为发展基础，而当地居民则是参与旅游发展的主体。



数百万年前火山喷发形成的地质、地貌遗产，以及丰富多样的海洋生态系统，共同构成了李山旅游独具特色的竞争优势。李山特区人民委员会常务副主席阮道强调，岛上独特且受到严格保护的珊瑚礁，是吸引游客前来李山的重要自然遗产之一。



然而，李山的遗产不仅存在于火山岩壁和珊瑚礁之间，还蕴藏于古老的寺院、祭祀场所、“风墓”（衣冠冢）、世代相传的黄沙兵替身祭礼，以及每一位岛民的集体记忆之中。许多学者将李山誉为展示越南在东海确立和行使主权历史的“活态博物馆”。

李山特区宁静秀美的风光。越通社发

有关黄沙队的故事不仅陈列在黄沙队陈列馆内，也在各座村祠堂、庙宇中广为流传，并由岛上的长者一代代讲述给子孙后代，成为岛民引以为豪的共同记忆。



正因如此，许多游客在欣赏完海岛风光后，还会前往阴灵寺、黄沙队陈列馆、安海村祠堂以及岛上的其他历史遗迹，进一步了解这片土地的历史文化。



武氏香强调，作为越南前哨海岛，李山发展旅游始终必须与维护国防安全、捍卫海洋岛屿主权相结合。所有规划、项目和旅游活动都必须统筹兼顾经济发展、文化遗产保护、生态环境保护以及弘扬黄沙队历史文化价值。



目前，李山正积极开展“绿色游客-绿色企业-绿色社区”行动，鼓励全社会共同参与环境保护和海岛自然资源保护，让每一位岛民都成为李山旅游的“形象大使”。(完)



