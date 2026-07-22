革新开放40年：新时代提高护理服务质量 “护航”百姓健康

越通社河内——据越南科技联合会（Vusta）专家和知识界人士评价，越南医学不仅通过一系列技术成就、研究和临床应用巩固了自身地位，更正主动实现全面突破，在新时代提高护理服务质量“护航”百姓健康。



越南科技联合会旗下越南医学总会的咨询、社会监督评议委员会主任阮辉光认为，越南医学已取得长足进步，通过三大核心里程碑，使国家医疗卫生水平与地区先进国家并驾齐驱，并成功接轨国际标准。



阮辉光补充说，医疗卫生行业需要优先选取若干重点领域集中发力。首先是医疗财政创新，需要多元化补充医疗保险套餐，以满足民众多样化的支付需求；研究设立再保险基金，以提供财务安全保障，为患有重病、高额费用的患者提供深度支持。



在推动优质医疗资源下沉基层的过程中，越南亟需加快构建家庭医生制度，充分发挥其“健康守门人”作用，承担疾病初筛、科学分诊及有序转介等职能，从源头上分流患者，切实减轻上级医院就诊压力。公共投资重心应逐步向乡、坊级卫生站倾斜，重点改善基础设施条件和更新医疗设备，而非继续集中投放于中央级大型医院建设。



在全面数字治理方面，越南需要强制推行医疗数据互联互通，在全国范围内同步部署电子病历；大力推动远程诊疗、在线会诊和电子医保支付，为构建智慧医院模式奠定坚实基础。同时需要实现管理人员专业化，在医疗机构中明确区分财务、人事管理与专业诊疗职能。此外，还需实现国家医疗供应链自主，集中建设深度工业集群，生产制药原料、创新药物和一次性医疗设备。



越南科技联合会旗下公共卫生研究、咨询和支持中心主任陈辉聪认为，为破解困难、最大限度调动社会资本投入基层医疗，应扩大医疗保险对预医学的覆盖范围，允许医保支付由非公立机构提供的基本健康照护、慢性病管理和远程诊疗服务。特别是，国家需要实现国家医疗数据互联互通，构建开放连接门户（API），将非公立机构的健康数据整合至电子健康记录（VNeID）和电子病历（EMR），形成统一、贯通的生态系统。（完）



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