革新开放40年：新时代提高护理服务质量 “护航”百姓健康

越通社河内——据越南科技联合会（Vusta）专家和知识界人士评价，越南医学不仅通过一系列技术成就、研究和临床应用巩固了自身地位，更正主动实现全面突破，在新时代提高护理服务质量“护航”百姓健康。
越南科技联合会旗下越南医学总会的咨询、社会监督评议委员会主任阮辉光认为，越南医学已取得长足进步，通过三大核心里程碑，使国家医疗卫生水平与地区先进国家并驾齐驱，并成功接轨国际标准。
阮辉光补充说，医疗卫生行业需要优先选取若干重点领域集中发力。首先是医疗财政创新，需要多元化补充医疗保险套餐，以满足民众多样化的支付需求；研究设立再保险基金，以提供财务安全保障，为患有重病、高额费用的患者提供深度支持。
在推动优质医疗资源下沉基层的过程中，越南亟需加快构建家庭医生制度，充分发挥其“健康守门人”作用，承担疾病初筛、科学分诊及有序转介等职能，从源头上分流患者，切实减轻上级医院就诊压力。公共投资重心应逐步向乡、坊级卫生站倾斜，重点改善基础设施条件和更新医疗设备，而非继续集中投放于中央级大型医院建设。
在全面数字治理方面，越南需要强制推行医疗数据互联互通，在全国范围内同步部署电子病历；大力推动远程诊疗、在线会诊和电子医保支付，为构建智慧医院模式奠定坚实基础。同时需要实现管理人员专业化，在医疗机构中明确区分财务、人事管理与专业诊疗职能。此外，还需实现国家医疗供应链自主，集中建设深度工业集群，生产制药原料、创新药物和一次性医疗设备。
越南科技联合会旗下公共卫生研究、咨询和支持中心主任陈辉聪认为，为破解困难、最大限度调动社会资本投入基层医疗，应扩大医疗保险对预医学的覆盖范围，允许医保支付由非公立机构提供的基本健康照护、慢性病管理和远程诊疗服务。特别是，国家需要实现国家医疗数据互联互通，构建开放连接门户（API），将非公立机构的健康数据整合至电子健康记录（VNeID）和电子病历（EMR），形成统一、贯通的生态系统。（完）
政府总理黎明兴：推动医疗服务体系重构，建设现代化医疗网络
7月9日，越南政府总理黎明兴出席由卫生部举行的越德友谊医院宁平分院开业仪式。