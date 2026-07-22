打击IUU捕捞的高峰期 可持续保护水产资源

越通社芹苴市——7月21日上午，芹苴市边防部队指挥部在芹苴市中平边防哨所陈提边防检查站举行出征仪式，启动打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的高峰行动。



此次高峰行动自7月21日至8月20日举行，旨在加强宣传、巡逻、管控、预防等工作并逐步杜绝非法捕捞行为；从而与全国一道尽早解除欧盟委员会（EC）的“黄牌”警告，保护水产资源，推动渔业可持续发展，并坚决杜绝芹苴市渔船和渔民侵犯外国海域。



芹苴市农业与环境局副局长郭氏清平在仪式上发言时对芹苴市边防部队近年来取得的成绩，特别是在通过软件和电子水产溯源系统（eCDT）对100%进出港渔船进行管控给予表彰。



郭氏清平强调，打击IUU捕捞是一项重要政治任务，体现了芹苴市维护越南水产品的声誉和保障渔民长期生计的决心；同时要求各力量、单位和地方继续贯彻“果断行动—严格管控—协同配合—积极竞赛”的方针，并严守纪律。



出征仪式现场。图自越通社

芹苴市边防部队指挥部政委黄青雄大校透露，2026年上半年，该单位共开展海上巡逻33次，检查各类船只101艘次、渔民562人次。此外，有关力量积极开展宣传活动，保持该市无渔船侵犯外国海域。



在此次高峰行动中，芹苴市边防部队将与有关职能机构和地方政府密切配合，24小时全天候保持船舶监控系统（VMS）正常运行；确保100%进出港渔船在管理软件和电子水产溯源系统上完成全部手续；坚决禁止不具备条件的船只出港，并严肃处理各类违规行为。



值此机会，芹苴市边防部队指挥部向渔民赠送国旗、胡志明主席像及边防医药柜。启动仪式结束后，相关力量随即出海开展巡逻管控任务，并向正在海上作业的船只发放打击IUU捕捞的宣传资料。（完）