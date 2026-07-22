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构建科技人才生态体系 激发创新发展新动能

为推动科技创新真正成为经济增长的新引擎，越南正着力构建更加开放、更具竞争力的人才生态体系，通过完善政策机制、优化创新环境、深化国际合作，吸引、集聚和留住国内外高层次科技人才，为国家高质量发展提供坚实的人才支撑。

农业学院的教师指导学生操作集成人工智能（AI）和物联网（IoT）的现代设备，以开展科研活动。图片来源：越通社
农业学院的教师指导学生操作集成人工智能（AI）和物联网（IoT）的现代设备，以开展科研活动。图片来源：越通社

越通社河内——为推动科技创新真正成为经济增长的新引擎，越南正着力构建更加开放、更具竞争力的人才生态体系，通过完善政策机制、优化创新环境、深化国际合作，吸引、集聚和留住国内外高层次科技人才，为国家高质量发展提供坚实的人才支撑。

以国家人才战略夯实创新发展根基

当前，越南正迈入新的发展阶段，力争未来实现两位数经济增长。科技、创新和数字化转型被确定为提升劳动生产率、增强国家竞争力、培育新增长动能的关键支柱。

在全国贯彻落实第57号决议阶段性总结会议上，越共中央总书记、国家主席苏林指出，科技、创新和数字化转型已不是“可选项”，而是实现国家发展目标的必由之路。他强调，人才培养是一项基础性、战略性、长期性工程，必须从现在开始系统谋划未来十年的人才布局，明确培养对象、重点学科、基础科学方向和培养模式，为科技创新和数字化转型奠定坚实的人才基础。他要求制定更加有力的人才政策，积极吸引国内外越南专家和高层次人才，建设高水平科研团队，充分发挥全球越南知识分子网络作用，为国家创新体系注入持续动力。

目前，越南已出台10部法律、12项政府法令和6项政府总理决定，对科技人才培养、使用和激励作出规定，并不断完善更加灵活、更具市场竞争力的薪酬和激励机制。不过，越南内务部认为，现行政策仍较为分散，尚未形成统一的国家人才战略，人才评价、发现、选拔和使用机制仍不完善，国家人才数据库以及全球越南人才网络建设也有待推进。

内务部副部长张海龙表示，越南虽然出台了多项人才政策，但对总工程师、首席科学家等高层次人才的吸引效果仍未达到预期，资金保障不足、重大科研任务供给有限，是当前制约人才集聚的重要瓶颈。他认为，应改变传统引才模式，从邀请专家参加短期研讨会、课题研究，转向委以3至5年的国家重大科技攻关任务，让人才真正参与半导体、人工智能、数字基础设施、新能源、高速铁路、智慧城市、气候变化等国家战略工程建设。真正吸引顶尖人才的，不只是待遇，更是施展才华的平台、承担国家使命的机会以及充分的科研自主权。

打造人才成长和创新创业沃土

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农业学院的教师指导学生操作集成人工智能（AI）和物联网（IoT）的现代设备，以开展科研活动。图片来源： 越通社


专家认为，吸引人才绝不能简单理解为薪酬竞争，更重要的是打造开放、自由、高水平的科研创新生态。

越南交通运输技术大学校长阮黄龙副教授表示，应持续改善科研环境，让优秀人才能够进入高水平科研团队，使用现代科研基础设施，并深度融入国际科研合作网络。越南国家科技发展基金主任陶玉战副教授认为，青年科技人才培养应上升为国家战略，通过优秀博士生培养计划，重点支持具有突出潜力的青年科研人才，加快培养掌握战略性前沿技术的新一代科学家。他建议，与其将科研经费分散投入多个小项目，不如集中资源重点支持一批优势科研团队，每个团队给予50亿至200亿越盾资助，以形成具有国际竞争力的原创成果。

面向全球汇聚创新资源

目前，数十万越南人才活跃于世界知名高校、科研机构和科技企业，在人工智能、半导体、量子科技等前沿领域积累了丰富经验，是越南推进科技创新的重要战略资源。不过，专家指出，越南与海外高层次人才之间的联系仍未充分发挥应有作用，亟须建立更加高效的人才引进和协同创新机制。

Apex Group越南总经理泰勒·麦克尔哈尼建议，越南应把自身打造成为东盟最具吸引力的新兴创新中心，进一步完善国际人才服务体系，提供更加便利的英文公共服务，加快行政审批数字化，加强出入境、劳动、税务和投资等部门协调。他还建议研究推出“远程人才签证”，允许符合条件的外国专家、企业家和投资者在为海外机构远程工作的同时，在越南长期居住和生活。他说，软件工程师、人工智能专家、咨询顾问、投资人和创业者等职业均具备远程办公条件。如果越南建立更加开放的人才政策，他们未来不仅可能选择长期居住越南，也可能投资创业，带动当地科技创新生态不断发展。

让人才“愿意来、留得住、干成事”

目前，越南内务部正制定《国家人才吸引与重用战略》。副总理范氏青茶要求，战略应创新人才工作理念，围绕“引得进、用得好、留得住”构建制度体系，重点完善人才评价、激励、保护和授权机制，营造更加开放、公平、高效的创新环境。战略将重点聚焦人工智能、大数据、云计算、数字基础设施、网络安全、半导体、机器人、生物技术、新材料、绿色技术、金融科技等战略领域以及服务国家治理和可持续发展的重点学科。同时，还将推动建立政府、高校、科研院所、企业之间的人才流动机制，形成国家重点人才目录，提高人才资源配置效率。

专家认为，建设国家人才战略不仅是一项人才政策，更是一项关乎国家未来发展的战略工程。当越南真正形成让人才愿意来、留得住、干成事的发展环境，便能够不断涌现更多世界级科学家、总工程师、科技企业家和青年创新人才，为建设创新型国家、迈向知识经济时代持续注入强劲动力。（完）

越通社
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