社会

“橙剂：良知与正义”展览在岘港开幕 展出400余件图片、文献和实物

“橙剂：良知与正义”2026岘港展览于22日在岘港博物馆正式开幕，共展出400余件图片、文献和实物，全面呈现越南橙剂灾难及战后化学毒剂遗留问题治理历程，弘扬全社会关爱橙剂受害者、共同追求公平正义的精神。

“橙剂：良知与正义”2026岘港展览于22日在岘港博物馆正式开幕 图自越通社
“橙剂：良知与正义”2026岘港展览于22日在岘港博物馆正式开幕 图自越通社


越通社岘港——“橙剂：良知与正义”2026岘港展览于22日在岘港博物馆正式开幕，共展出400余件图片、文献和实物，全面呈现越南橙剂灾难及战后化学毒剂遗留问题治理历程，弘扬全社会关爱橙剂受害者、共同追求公平正义的精神。

本次展览由越南橙剂/二噁英受害者协会、岘港市文化、体育与旅游局及越南化学兵种联合主办，国家化学毒剂与环境后果治理行动中心、岘港市橙剂/二噁英受害者协会、第五军区政治局及海军政治局等单位共同协办。

展览共设五大专题展区，分别为：“橙剂灾难”、“越南战后化学毒剂后果治理”、“越南橙剂/二噁英受害者协会及其争取受害者正义之路”、“逆境自强的橙剂受害者典范”以及“关爱橙剂受害者爱心行动”。

展出的图片、文献和实物系统呈现了越南橙剂灾难造成的深远影响以及越共中央、政府、军队、各级橙剂/二噁英受害者协会、地方政府、企业、社会组织和各界民众在战后化学毒剂后果治理、受害者救助和社会关爱等方面所作出的努力，并向长期为此付出心血的集体和个人致以敬意。

此外，展览还介绍了第五军区、岘港市及有关单位开展化学毒剂污染治理的阶段性成果，并展示了由国家化学毒剂与环境后果治理行动中心实施的“改善橙剂重灾区残障人士生活质量项目”。

越南橙剂/二噁英受害者协会主席阮友政中将表示，本次展览是纪念越南橙剂灾难65周年（1961年8月10日—2026年8月10日）、越南橙剂受害者日（8月10日）以及越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）系列纪念活动的重要组成部分。

岘港是越南遭受战后化学毒剂危害最严重、影响持续时间最长的地区之一。目前，全市共有3.77万余名享受革命有功人员优抚政策的人员，其中约4790人为化学毒剂受害者；另有约1.735万人受到化学毒剂影响，其中近3900人享受残障人士相关政策。受害者的康复救助、生活保障与社会融入工作，仍需社会各界持续关注和支持。

岘港市人民委员会副主席阮氏英诗表示，展览具有重要的人文关怀意义，不仅有助于弘扬革命传统与爱国主义精神，传承“饮水思源”、“守望相助”的优良传统，也将进一步提升社会公众和国际社会对越南橙剂灾难历史及其长期影响的认知。

她表示，除全面落实党和国家相关政策外，岘港市近年来积极统筹社会资源，为橙剂受害者提供医疗康复、就业帮扶、生活保障等支持，助力其更好融入社会。未来，岘港将继续强化宣传动员，呼吁国内外组织和个人共同参与抚慰橙剂之痛，并支持为受害者争取公平正义的努力。

开幕式上，越南橙剂/二噁英受害者协会中央委员会及国内外有关机构、企业和组织向岘港市橙剂受害者及其家庭提供建设“感恩之家”、生活帮扶、生产扶持等援助，总价值超过14.2亿越盾，部分单位和个人还在现场继续捐赠善款。

展览将持续至8月21日，并同步通过trienlamdacam.vn网站、越南化学兵种电子门户网站及越南橙剂/二噁英受害者协会官方网站进行线上展示。 （完）

为越南橙剂受害者讨回公道的游行活动。图自越通社

法国电视台播出关于越南橙剂后遗症的专题片

越通社驻巴黎记者报道，法国24新闻台日前播出了关于越南橙剂/二恶英遗留后果的长篇专题片，反映了从生来便患有先天畸形的儿童、仍遭受严重污染的土地，到科学家和受害者援助组织为处理战争遗留后果所付出的努力。

越通社
#越南 #岘港 #橙剂 #二噁英 #橙剂受害者 #良知与正义 #橙剂展览 #越南战争 #化学毒剂 #战后治理 #人道主义 #越南橙剂受害者协会 #NACCET #社会救助 #国际合作
关注 VietnamPlus

幸福越南

相关新闻

比利时将尽早开展清理越南橙毒剂项目

比利时将尽早开展清理越南橙毒剂项目

越南外交部长裴青山于2024年1月31日至2月1日对比利时进行工作访问，期间在布鲁塞尔会见了比利时参议院议长斯蒂芬妮·德霍斯(Stéphanie D'Hose)、众议院议长埃利安·蒂利厄（Eliane Tillieux）和外交大臣拉比卜(Hadja Lahbib)等。
为越南橙剂受害者讨回公道的游行活动。图自越通社

法国电视台播出关于越南橙剂后遗症的专题片

越通社驻巴黎记者报道，法国24新闻台日前播出了关于越南橙剂/二恶英遗留后果的长篇专题片，反映了从生来便患有先天畸形的儿童、仍遭受严重污染的土地，到科学家和受害者援助组织为处理战争遗留后果所付出的努力。

数百人在法国首都巴黎巴士底广场举行游行，呼吁为橙剂/二恶英受害者和受十氯酮农药污染受害者伸张正义并提供赔偿。图自越通社

为越南橙剂受害者讨回公道持续发声

6月20日，数百人在法国首都巴黎巴士底广场举行游行，呼吁为越南、老挝和柬埔寨橙剂/二恶英受害者，以及法属海外领土瓜德罗普和马提尼克两地受十氯酮(Chlordecone) 农药污染受害者伸张正义并提供赔偿。此次活动由越南二恶英受害者协会（Collectif Vietnam - Dioxine）与声援殖民投毒受害者团结社区（DSAVEC）联合举办。

法国最高法院6月16日庭审现场。图自越通社

法国最高法院审查重启橙剂诉讼的可能性

在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。

陈素娥女士在巴黎橙剂/二恶英受害者纪念碑旁拍照。图自越通社

在法国的橙剂/二恶英诉讼案出现积极信号

陈素娥表示，她的这一法律斗争不仅是为个人争取正义，更是为越南数百万名橙剂受害者发声。她强调，若此案件取得成功，将为未来类似法律行动开辟道路；即使结果未如预期，她与律师团队仍将通过其他法律途径继续争取正义，其中包括将案件提交欧洲人权法院的可能性。

陈素娥女士和其诉讼案件声援人员合影。图自越通社

橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。

更多

海警二区司令部的干部战士向渔民赠送国旗和慰问品，鼓励他们安心出海、扎根海上作业，严格遵守水产捕捞相关规定。图自越通社

解除IUU“黄牌”警告：从渔民的信任开始

在距离海岸约15海里的海域，一位年过六旬的渔民被烧伤已两天，同船伙伴正打算放弃此次出海返港。就在这时，海警390号船的执法快艇出现了。一包药品、一面国旗和几句鼓励的话语，留住了这次航程。

河内首届世界文化节开幕。（图片来源：越通社）

越南力争2045年跻身地区文化与创意中心

越南政府副总理范氏清茶近日签署第1306/QĐ-TTg号决定，批准《2030年文化对外战略及2045年愿景》。根据该战略，越南将进一步深化国际文化合作，提升国家文化软实力，力争到2045年建设成为地区领先的文化与创意中心之一。

澳大利亚越南学生协会主席黄晋达。图自越通社

越南青年黄晋达十年架起越澳知识之侨

从一名学业成绩优异的留学生到澳大利亚越南学生协会主席，越南青年黄晋达正逐步将奉献精神转化为具体的项目，将在澳越南学生、研究生和年轻专家的知识更贴近国家发展需求。

由6名学生组成的2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）代表队共夺得2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌。图：越通社发。

越南数学代表队IMO 2026全员获奖 排名世界第五

在2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中，越南国家代表队6名参赛学生全部获奖，共斩获2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌，团体总分168分，在119个参赛国家和地区中排名第五，较2025年跃升4个位次。

高平省基督教新教赫蒙族同胞。图自越通社

宗教领域数字化转型：教义传播进入“触屏”时代

越南各宗教正经历深刻数字化转型，传教活动从寺庙教堂延伸至互联网。直播讲道、在线弥撒日益普及，成为连接海内外信众的精神纽带。宗教界强调技术是辅助工具，核心价值仍需坚守，并呼吁信众提升“数字智慧”。