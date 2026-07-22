“橙剂：良知与正义”展览在岘港开幕 展出400余件图片、文献和实物



越通社岘港——“橙剂：良知与正义”2026岘港展览于22日在岘港博物馆正式开幕，共展出400余件图片、文献和实物，全面呈现越南橙剂灾难及战后化学毒剂遗留问题治理历程，弘扬全社会关爱橙剂受害者、共同追求公平正义的精神。



本次展览由越南橙剂/二噁英受害者协会、岘港市文化、体育与旅游局及越南化学兵种联合主办，国家化学毒剂与环境后果治理行动中心、岘港市橙剂/二噁英受害者协会、第五军区政治局及海军政治局等单位共同协办。



展览共设五大专题展区，分别为：“橙剂灾难”、“越南战后化学毒剂后果治理”、“越南橙剂/二噁英受害者协会及其争取受害者正义之路”、“逆境自强的橙剂受害者典范”以及“关爱橙剂受害者爱心行动”。



展出的图片、文献和实物系统呈现了越南橙剂灾难造成的深远影响以及越共中央、政府、军队、各级橙剂/二噁英受害者协会、地方政府、企业、社会组织和各界民众在战后化学毒剂后果治理、受害者救助和社会关爱等方面所作出的努力，并向长期为此付出心血的集体和个人致以敬意。



此外，展览还介绍了第五军区、岘港市及有关单位开展化学毒剂污染治理的阶段性成果，并展示了由国家化学毒剂与环境后果治理行动中心实施的“改善橙剂重灾区残障人士生活质量项目”。



越南橙剂/二噁英受害者协会主席阮友政中将表示，本次展览是纪念越南橙剂灾难65周年（1961年8月10日—2026年8月10日）、越南橙剂受害者日（8月10日）以及越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）系列纪念活动的重要组成部分。



岘港是越南遭受战后化学毒剂危害最严重、影响持续时间最长的地区之一。目前，全市共有3.77万余名享受革命有功人员优抚政策的人员，其中约4790人为化学毒剂受害者；另有约1.735万人受到化学毒剂影响，其中近3900人享受残障人士相关政策。受害者的康复救助、生活保障与社会融入工作，仍需社会各界持续关注和支持。



岘港市人民委员会副主席阮氏英诗表示，展览具有重要的人文关怀意义，不仅有助于弘扬革命传统与爱国主义精神，传承“饮水思源”、“守望相助”的优良传统，也将进一步提升社会公众和国际社会对越南橙剂灾难历史及其长期影响的认知。



她表示，除全面落实党和国家相关政策外，岘港市近年来积极统筹社会资源，为橙剂受害者提供医疗康复、就业帮扶、生活保障等支持，助力其更好融入社会。未来，岘港将继续强化宣传动员，呼吁国内外组织和个人共同参与抚慰橙剂之痛，并支持为受害者争取公平正义的努力。



开幕式上，越南橙剂/二噁英受害者协会中央委员会及国内外有关机构、企业和组织向岘港市橙剂受害者及其家庭提供建设“感恩之家”、生活帮扶、生产扶持等援助，总价值超过14.2亿越盾，部分单位和个人还在现场继续捐赠善款。



展览将持续至8月21日，并同步通过trienlamdacam.vn网站、越南化学兵种电子门户网站及越南橙剂/二噁英受害者协会官方网站进行线上展示。 （完）



越通社