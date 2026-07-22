16支国际武术代表团将参加第九届越南传统武术国际节

越通社嘉莱省——第九届越南传统武术国际节（2026·嘉莱）将于8月2日至5日在嘉莱省归仁坊及省内多地举行。本届国际节以“越南传统武术——绽放精华”为主题，吸引来自9个国家和地区的16支国际代表团及越南国内43支代表团参加。



嘉莱省文化、体育与旅游厅在7月21日举行的新闻发布会上表示，截至目前，已有来自9个国家的16支国际代表团、250余名武术大师和习练者确认参会，充分体现了越南传统武术日益提升的国际影响力和吸引力。



国际节开幕式将于8月2日晚在归仁坊阮必成广场举行，届时将上演由三个篇章组成的大型文艺演出。活动期间，还将举办敬献鲜花和上香仪式、参观敬天台和光中博物馆、传统武术展演与交流、走访传统武馆、历史文化遗址和名胜景区以及国内外武馆、武术流派主题摄影展等一系列文化体育活动。



值得关注的是，本届国际节得到越南传统武术联合会和世界越南传统武术联合会的大力支持。除武术交流展演外，各代表团还将参加国际裁判员培训、第二届越南传统武术国内和国际晋段及换段考核以及第十五届越南传统武术俱乐部公开锦标赛等多项专业活动。



嘉莱省人民委员会副主席阮氏青历在新闻发布会上表示，嘉莱省始终将越南传统武术视为宝贵的文化财富，也是当地打造“遗产经济”的重要组成部分，更是推动地方经济发展的五大重点领域之一。她表示，尽管当前全球经济形势依然复杂严峻，本届国际节仍吸引众多国际代表团积极参与，充分体现了国际社会对越南传统武术的高度关注，也彰显了越南传统武术不断提升的国际影响力。（完）



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