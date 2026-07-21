旅游

2026年下半年越南旅游业发展方向

2026年下半年，越南旅游业将从数量型发展转向质量型发展，聚焦高品质、绿色、智能和创意旅游。越南旅游将以文化为基础，以体验质量作为竞争优势，以游客满意度和回头率为发展动力。

国际游客参观会安古镇。图自越通社
国际游客参观会安古镇。图自越通社

越通社河内——2026年下半年，越南旅游业将从数量型发展转向质量型发展，聚焦高品质、绿色、智能和创意旅游。越南旅游将以文化为基础，以体验质量作为竞争优势，以游客满意度和回头率为发展动力。

旅游业为国家经济社会发展作出积极贡献

据越南国家旅游局统计，2026年上半年，赴越南国际游客达1230万人次，同比增长15%。这是多年来同期最高水平，帮助旅游业完成了2026年接待2500万人次国际游客目标的近50%。

与此同时，国内游客总量达8100万人次，同比增长4.5%，完成2026年接待1.5亿国内游客计划的54%。旅游总收入达569万亿越盾，同比增长9.8%，完成2026年总收入1.125万亿越盾计划的50.5%。

回顾2026年第一和第二季度的亮点活动，可以看到文化体育旅游部已颁发承认金莲国家旅游区的决定。此外，还制定了2026年及2026-2031年阶段旅游业增长情景及重点任务和解决方案；协调举办2026国家旅游年—嘉莱省开幕式；颁布越南旅游数据架构框架建设计划等。

据越南国家旅游局副局长阮氏花梅评价，近期，越南国家旅游局经常下发指导文件，建议各地方加强检查监督，确保旅游活动的安全条件，特别是在旅游旺季来临之前。

在推进分级分权的背景下，越南国家旅游局继续与各部委、地方密切配合，完善安全标准和指标，提升对旅游活动的国家管理效能。

阮氏花梅表示：“保障游客安全始终是旅游国家管理工作中贯穿始终的核心要求之一。这不仅是旅游部门自身的任务，更需要各部委、地方和企业之间的协同配合。”

总体来看，旅游业增长令人瞩目，继续成为为国家经济社会发展作贡献的亮点。全行业已集中建设和完善《新时期旅游业成为经济支柱产业方案》；革新推广促销方式；推动区域联动、开发新产品、提升服务质量和推进旅游数字化转型。

2026年下半年，越南旅游业将按照从数量型发展转向质量型发展的方向进行重构

在2026年下半年，越南文化体育与旅游部部长林氏芳清要求旅游业主动准备各项条件，以便在中央政治局对《新纪元旅游业成为经济支柱产业方案》提出意见后立即实施。发展重心是重构行业，从数量型发展转向质量型发展；发展高品质、绿色、智能和创意旅游；以文化为基础，以特色和体验质量为竞争优势；以游客满意度和回头率为发展动力。

同时，大力调动社会资源，特别是企业界参与旅游业发展。全行业加快推进数字化转型，建设服务于国家管理、推广促销和目的地发展的数据库和数字平台。

vnanet-potal-hue-mien-tinh-lang-cua-du-lich-viet-8735137.jpg
前4个月，到访顺化的游客数量创下历史新高。顺化拥有足够的遗产和自然景观，为游客打造禅修、宁静和慢生活的趋势。图自越通社

在此基础上，旅游业将加强检查工作并严肃处理违规行为。同时，大力应用数字化转型于预警、与相关机构信息连接和共享工作。此外，与各地协调发展基础设施、提升服务质量并确保海上和水上旅游类型的安全标准，为提升游客体验和保障安全作出贡献。

旅游业未来六个月的主要任务是继续完善《2026—2030年阶段越南旅游和美食境外推广促销方案》；《到2030年越南健康养生旅游发展方案》；《旅游发展与OCOP产品生产和消费相结合、助力保护和弘扬越南农村地区本土文化和知识价值的方案》。

特别是，在政治局审议通过后，部署《新时期旅游业成为经济支柱产业方案》。研究、核查和修订2017年《旅游法》；调整《2021-2030年旅游系统规划及2045年愿景》、《到2030年越南旅游发展战略》等工作也得到重视。

此外，旅游业将继续完善在老挝设立越南旅游促进办事处的方案；《2026-2030年阶段越南旅游和美食境外推广促销方案》；《到2030年越南健康养生旅游发展方案》；《旅游发展与OCOP产品生产和消费相结合、助力保护和弘扬越南农村地区本土文化和知识价值的方案》。（完）

越通社
#越南国际游客1230万 #旅游总收入569万亿越盾 #质量型发展 #绿色智能创意旅游 #游客满意度 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

顺化市吸引游客的旅游景点。图自越通社

健康养生旅游：逐步确立亚洲“治愈之城”品牌定位

过去，游客来到顺化是为了参观古都遗迹群、品尝美食或在海边和潟湖湖畔度假。近几年来，越来越多的游客，特别是国际游客，来到顺化休息、平衡身心和恢复健康。顺化正逐步构建一个健康养生旅游（wellness tourism）生态系统——该领域有望成为当地旅游业新的增长动力。

越南法棍三明治因其口味鲜美、搭配均衡而深受外国游客喜爱。图：越通社。

越南以文化故事赋能美食品牌 打造国家旅游新名片

在全球旅游日益注重文化体验的背景下，越南美食凭借屡获国际权威机构认可，正逐步成为提升国家旅游竞争力的重要优势。专家指出，要将这一优势转化为可持续发展的持久动力，越南亟需从单纯推介菜肴转向打造具有文化深度的美食体验，以饮食文化塑造国家旅游品牌。

位于龙鳍岬中央的神秘而秀美的岩洞吸引游客前来打卡。图：越通社

来到嘉莱省体验龙鳍岬原始自然之美

长期以来，嘉莱省以风景秀丽的名胜古迹闻名，吸引了众多游客前来观光。其中，位于富美东乡（Phù Mỹ Đông）新凤二村（Tân Phụng 2）的龙鳍岬（Mũi Vi Rồng），凭借其原始而秀美的自然风光，成为众多自驾游爱好者和游客必访的旅游胜地。

更多

国际游客喜欢在河内夜市购买纪念品。图自越通社

河内力争将游客夜间消费占比提高至30%

到2030年夜间经济逐步成为首都服务业的重要增长动力之一，对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5%，并逐步提高其在财政预算收入中的比重。游客夜间消费金额占总消费的25%至30%，平均停留时间提升至2.5至3.5天。

2026年7月在芽庄举行的旅游领域数字化转型实施指导培训活动。图自TITC

数据——打造智慧旅游生态系统的基石

据越南国家旅游局统计，2026年上半年，越南接待国际游客超过1220万人次，同比增长14.8%，完成全年计划的48.8%；接待国内游客约8100万人次，完成既定目标的54%；旅游总收入达569万亿越盾，完成全年计划的50.5%。

越南游客正将可持续旅游理念付诸行动。（资料图：Vietnam+）

越南游客践行可持续旅游理念 从“环保意识”迈向“绿色行动”

从了解当地文化、减少使用一次性塑料制品，到优先选择公共交通、入住绿色认证酒店，越南游客正将可持续旅游理念融入每一次旅行。最新调查显示，96%的越南游客已通过实际行动践行绿色出游，旅游消费理念正由“环保意识”逐步转向“绿色行动”。

2024年12月，Boney M乐队成员、72岁的著名歌手利兹·米切尔将乐队不朽名曲《Daddy Cool》带到了“大叻春季音乐会”。图自越通社

音乐旅游正在重塑越南人的旅行规划方式

旅游如今不仅仅是一次单纯的度假，而正成为每个人追求热爱、创造独特体验的方式。音乐旅游也不例外。这种形式正逐渐从短期趋势转变为推动区域内旅游需求可持续增长的动力。

乂安省周进乡花进村傣族少女互相指导如何佩戴传统头巾。图片来源：越通社

推动乡村旅游与本土文化融合发展

目前，越南全国已有600多个农业、乡村旅游模式投入运营，每年创造营业收入超过2.5万亿越盾，成为许多农村地区拓宽收入来源、实现生计多元化的重要支撑。

纤弱的蝴蝶使菊芳的旅游形式更加多样化。图自越通社

菊芳国家公园“在保护中发展”模式的双重效益

多年来，菊芳国家公园始终坚持将自然保护作为可持续发展的基石。从野生动物救助与恢复到开发生态旅游，菊芳逐步建立起一种既维护生物多样性、又为经济发展和社区生计创造资源的模式。

太阳富国航空的飞机。图自越通社

太阳富国航空开通海防市至胡志明市和富国的两条航线

7月13日下午，太阳富国航空与海防市文化体育与旅游局在海防市联合举行会议，宣布该航空公司将于7月25日开通连接海防与胡志明市和富国的两条航线，以提升航空连接能力，促进旅游、贸易和投资发展，同时为“港口城市”旅游业增长注入新动力。

斜处的美景。图自越通社

景点“斜处”面向可持续旅游发展

据世界旅游大奖公布，山罗省旅游景点“斜处”（Tà Xùa）首次获得2026年“亚洲领先新兴旅游目的地”提名。对于一个曾经属于特困地区的山区乡而言，入选该奖项显示了这一目的地在旅游地图上与日俱增的吸引力。

在文庙—国子监举行的越南传统音乐表演空间。图自越通社

艺术让越南文化遗产焕发新活力

近期，多个遗产空间被选为举办各类丰富艺术活动的场所，如展览、音乐表演或实景舞台剧。这种结合方式传播了遗产的价值，引发公众关注。