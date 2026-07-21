2026年下半年越南旅游业发展方向

越通社河内——2026年下半年，越南旅游业将从数量型发展转向质量型发展，聚焦高品质、绿色、智能和创意旅游。越南旅游将以文化为基础，以体验质量作为竞争优势，以游客满意度和回头率为发展动力。



旅游业为国家经济社会发展作出积极贡献



据越南国家旅游局统计，2026年上半年，赴越南国际游客达1230万人次，同比增长15%。这是多年来同期最高水平，帮助旅游业完成了2026年接待2500万人次国际游客目标的近50%。



与此同时，国内游客总量达8100万人次，同比增长4.5%，完成2026年接待1.5亿国内游客计划的54%。旅游总收入达569万亿越盾，同比增长9.8%，完成2026年总收入1.125万亿越盾计划的50.5%。



回顾2026年第一和第二季度的亮点活动，可以看到文化体育旅游部已颁发承认金莲国家旅游区的决定。此外，还制定了2026年及2026-2031年阶段旅游业增长情景及重点任务和解决方案；协调举办2026国家旅游年—嘉莱省开幕式；颁布越南旅游数据架构框架建设计划等。



据越南国家旅游局副局长阮氏花梅评价，近期，越南国家旅游局经常下发指导文件，建议各地方加强检查监督，确保旅游活动的安全条件，特别是在旅游旺季来临之前。



在推进分级分权的背景下，越南国家旅游局继续与各部委、地方密切配合，完善安全标准和指标，提升对旅游活动的国家管理效能。



阮氏花梅表示：“保障游客安全始终是旅游国家管理工作中贯穿始终的核心要求之一。这不仅是旅游部门自身的任务，更需要各部委、地方和企业之间的协同配合。”



总体来看，旅游业增长令人瞩目，继续成为为国家经济社会发展作贡献的亮点。全行业已集中建设和完善《新时期旅游业成为经济支柱产业方案》；革新推广促销方式；推动区域联动、开发新产品、提升服务质量和推进旅游数字化转型。



2026年下半年，越南旅游业将按照从数量型发展转向质量型发展的方向进行重构



在2026年下半年，越南文化体育与旅游部部长林氏芳清要求旅游业主动准备各项条件，以便在中央政治局对《新纪元旅游业成为经济支柱产业方案》提出意见后立即实施。发展重心是重构行业，从数量型发展转向质量型发展；发展高品质、绿色、智能和创意旅游；以文化为基础，以特色和体验质量为竞争优势；以游客满意度和回头率为发展动力。



同时，大力调动社会资源，特别是企业界参与旅游业发展。全行业加快推进数字化转型，建设服务于国家管理、推广促销和目的地发展的数据库和数字平台。



前4个月，到访顺化的游客数量创下历史新高。顺化拥有足够的遗产和自然景观，为游客打造禅修、宁静和慢生活的趋势。图自越通社

在此基础上，旅游业将加强检查工作并严肃处理违规行为。同时，大力应用数字化转型于预警、与相关机构信息连接和共享工作。此外，与各地协调发展基础设施、提升服务质量并确保海上和水上旅游类型的安全标准，为提升游客体验和保障安全作出贡献。



旅游业未来六个月的主要任务是继续完善《2026—2030年阶段越南旅游和美食境外推广促销方案》；《到2030年越南健康养生旅游发展方案》；《旅游发展与OCOP产品生产和消费相结合、助力保护和弘扬越南农村地区本土文化和知识价值的方案》。



特别是，在政治局审议通过后，部署《新时期旅游业成为经济支柱产业方案》。研究、核查和修订2017年《旅游法》；调整《2021-2030年旅游系统规划及2045年愿景》、《到2030年越南旅游发展战略》等工作也得到重视。



此外，旅游业将继续完善在老挝设立越南旅游促进办事处的方案；《2026-2030年阶段越南旅游和美食境外推广促销方案》；《到2030年越南健康养生旅游发展方案》；《旅游发展与OCOP产品生产和消费相结合、助力保护和弘扬越南农村地区本土文化和知识价值的方案》。（完）