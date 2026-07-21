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500只夜光风筝点亮岘港夜空

在2026乐游岘港·悦享时光（Enjoy Danang Festival 2026）框架内，岘港市将于7月22日至26日举办多项文化、艺术和社区体验活动。

500只夜光风筝即将点亮岘港夜空。组委会供图
500只夜光风筝即将点亮岘港夜空。组委会供图

越通社河内——在2026乐游岘港·悦享时光（Enjoy Danang Festival 2026）框架内，岘港市将于7月22日至26日举办多项文化、艺术和社区体验活动。其中，在美溪海滩举行的实景艺术表演和“海洋光之盛宴 - 千颗星辰触碰记忆之地”活动为亮点。

据组委会介绍，“海洋光之盛宴 - 千颗星辰触碰记忆之地”活动将于7月24至26日晚在岘港海滩空间举行。其中，最引人瞩目的是近500只发光风筝与音乐、灯光以及游客体验活动相结合的表演，在沿海夜空打造艺术光影效果。26日三晚在岘港海滩空间举行。其中，最引人瞩目的是近500只发光风筝与音乐、灯光以及游客体验活动相结合的表演，在沿海夜空打造艺术光影效果。

除了发光风筝表演空间外，组委会还布置了体验区、美食区和社区活动区域，为民众和游客增添夜间旅游产品和娱乐空间。

此前，7月23日晚，一场专门为海滩空间打造的大型实景艺术演出将在美溪海滩举行。这是岘港首次以美溪海滩的自然景观为舞台背景，在海滩上举办实景演出活动。

2026年乐游岘港·悦享时光（Enjoy Danang Festival 2026）预计于7月22日至26日在东海公园、各旅游海滩及全市多个景点举行。通过这些活动，该市希望继续推动旅游产品多元化，增强游客吸引力，将岘港打造成为区域节庆与活动目的地。

2026年上半年，岘港市共接待游客超过980万人次，较2025年同期增长22.5%以上。其中，国际游客近520万人次，增长28.7%，占住宿游客总量的52.8%。（完）

越通社
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