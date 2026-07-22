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架起越加文化与教育交流之桥的“使者”

通过举办传统文化活动、构建线上越南语教学模式以及实施针对青少年的能力建设项目，潘氏琼庄女士正助力在加越裔年轻一代保持民族认同、提升知识水平并增强与祖国的紧密感情。

由加拿大与越南文化教育机构举办的越南语培训班。图自越通社
由加拿大与越南文化教育机构举办的越南语培训班。图自越通社

越通社河内——通过举办传统文化活动、构建线上越南语教学模式以及实施针对青少年的能力建设项目，潘氏琼庄女士正助力在加越裔年轻一代保持民族认同、提升知识水平并增强与祖国的紧密感情。

潘氏琼庄是加拿大与越南文化教育机构 (CVCEC) 的创始人兼主席。这是在加拿大具有法人资格的非营利组织，其运营宗旨是以文化作为融入社会的基石，以教育和科技作为赋能年轻一代的工具。

除了开展寻根文化项目外，潘氏琼庄还特别注重将现代科技应用于越南语教学中。CVCEC 正在构建结合人工智能（AI）的在线越南语学校模式，打破地理距离障碍，为旅居加拿大各地的越南人社群提供灵活的学习条件。

潘氏琼庄的另一项突出项目是旨在提升越裔青少年领导能力与社会参与能力的 “越南青年就绪中心”（Viet Youth Readiness Hub）项目。2026年，该项目入选多伦多大学旗下单位 的 “引领城市变革”（Leading Urban Change）计划。借助该项目，越裔青年得以深入了解城市发展、教育、科技及社区治理等议题，致力于构建一个兼具知识与技能、愿为当地社会及祖国做出贡献的青年网络。

值得一提的是，CVCEC还与加拿大政府机关、议员及相关组织保持着非正式对话渠道，旨在反映旅加越裔社区的心声与诉求，同时推动两国在文化、教育及学术领域的交流与合作。

潘氏琼庄女士认为，民间外交始于点滴而务实的行动，无论是一堂线上越南语课、一个青年支持项目，还是一次与当地政府的沟通交流。这些持之以恒的努力，正助力培养出更加自信、坚守文化根脉的新一代越裔青年，使其成为促进越加关系发展的坚实桥梁。（完）

越通社
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