经济

拓展土耳其市场：越南食品饮料出口迎来新机遇

2026年上半年，越南与土耳其双边贸易额达13.9亿美元，其中越南对土耳其出口同比增长32%。

研讨会场景。图片来源：工贸部
研讨会场景。图片来源：工贸部

越通社河内——越南工贸部贸易促进局7月21日举办“土耳其市场拓展机遇与挑战”研讨会。与会代表认为，土耳其是越南食品、饮料和农产品出口的潜力市场，也是连接中东、中亚和欧洲的重要门户。

据越南贸易促进局局长谢孟强介绍，2026年上半年，越南与土耳其双边贸易额达13.9亿美元，其中越南对土耳其出口同比增长32%。土耳其计划2026年将货物和服务出口总额提升至4000亿美元以上，这将为越南农产品、食品和饮料等优势产品拓展市场创造更多机遇。

研讨会上，与会专家表示，越南企业要进一步开拓土耳其市场，需满足植物检疫、海关监管、清真（Halal）认证等要求，并积极应对国际物流、海运费用及支付方式等方面的挑战。

作为2026年国家贸易促进计划的一部分，越南贸易促进局将于8月25日至9月3日组织企业赴土耳其和西班牙开展贸易促进活动，帮助企业考察市场、对接合作伙伴，进一步扩大出口。研讨会还介绍了土耳其消费趋势、贸易政策及对土经贸合作经验，为越南企业制定市场战略、降低经营风险提供参考。（完）

越通社
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