越共十四届三中全会：以统一治理思维拓展海洋经济发展空间

越通社河内 —— 在越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式上，越共中央总书记苏林强调，海洋是国家生存、发展和维护主权的重要空间，必须坚持陆地、港口、物流、经济走廊和国际合作相结合，实行统一规划和综合治理，为建设海洋强国提供坚实支撑。



海洋经济成为发展的战略支柱



作为拥有近500公里海岸线的沿海省份，新庆和省（由庆和省和宁顺省合并而成）具备发展海洋经济的突出优势。凭借芽庄湾、金兰湾、云峰湾、永希湾四大海湾，以及金兰港、芽庄港、卡纳（Ca Na）港等深水港口和200多个岛屿，特别是具有重要战略地位的长沙特别行政区，庆和正着力打造国家级海洋经济中心。



目前，海洋及沿海经济贡献全省约80%的地区生产总值（GRDP），形成海洋旅游、水产养殖、造船工业、港口物流和能源产业等支柱产业。其中，水产品出口约占全省出口总额的44.8%。庆和还被定位为越南中南部至南部地区可再生能源产业和服务中心，并将海洋经济作为未来增长的重要基础。



庆和省委第一届代表大会（2025至2030年任期）明确提出，把充分发挥海洋资源优势作为发展主线，推动海洋经济与国防安全协调发展。根据调整后的2021至2030年省级规划及2050年远景目标，庆和将建设成为全国重要海洋经济中心、具有亚洲水平的生态智慧海滨城市，力争到2030年成为中央直辖市，打造具有国际影响力的海洋旅游和海洋服务中心。

2026年庆和省海洋节上的活动。图自越通社

庆和省人民委员会主席阮越雄表示，海洋不仅孕育了当地人民，也塑造了开放、坚韧、重情重义的地域文化。面向未来，庆和将依托海洋发展旅游、港口物流、高科技海洋养殖和新能源产业，同时坚持保护海洋生态，实现经济发展与生态保护协调统一。



完善体制机制 推动海洋经济高质量发展



围绕海洋经济高质量发展，庆和省正制定《至2030年发展海洋经济和2045年展望》的决议，推动海洋经济成为全省经济社会发展的战略支柱。在总结落实越共中央关于海洋经济发展战略有关决议实践经验的基础上，庆和建议中央进一步完善体制机制，出台更具突破性的政策，充分释放沿海地区发展潜力。



庆和省建议尽快完善国家海洋空间规划、沿海资源开发利用总体规划、国家电力规划、港口发展规划以及地方规划，实现各项规划衔接统一，为重大海洋经济项目落地提供制度保障。同时，研究出台符合沿海地区特点的专项支持政策，增强吸引投资能力，推动海洋产业加快发展。



此前，在2026年庆和海洋节开幕式上，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春强调，各沿海地方要深入贯彻落实《越南海洋经济可持续发展战略》，坚持绿色发展方向，统筹开发与保护、利用与管理海洋资源，保护海洋生态环境，提高应对气候变化能力；同时，传承海洋文化，改善沿海和海岛居民生活，坚定维护国家海洋主权和安全。



武氏映春还指出，各沿海地区应把科技创新、数字化转型和高素质人才作为发展动力，加快建设现代化、绿色化、智能化的海洋产业，完善港口物流和海洋经济基础设施，重点发展高端海洋旅游产品，加强区域合作和国际合作，不断提升越南海洋旅游品牌的国际影响力。（完）