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韩国与东盟在全球动荡背景下推进合作

在7月22日至23日的两天时间里，韩国外交部长官赵显将与泰国外交大臣在菲律宾马尼拉共同主持韩国—东盟外长会。

附图：2026年东盟—韩国区域互联互通论坛2026年7月16日在印度尼西亚雅加达举行。图自越通社
附图：2026年东盟—韩国区域互联互通论坛2026年7月16日在印度尼西亚雅加达举行。图自越通社

越通社河内——在7月22日至23日的两天时间里，韩国外交部长官赵显将与泰国外交大臣在菲律宾马尼拉共同主持韩国—东盟外长会。

越通社驻首尔记者援引韩国媒体报道，在本次会议上，双方将讨论加强合作的措施，同时推动双方全面战略伙伴关系愿景落实。双方预计将强调在面对全球性挑战时加强协调的重要性，特别是中东局势紧张带来的影响。韩国和许多东盟国家在很大程度上依赖于进口能源，因此当能源供应或国际海运通道遭中断时，极易受到波及。

双方还将就具体措施交换意见，旨在基于以人为中心、增长与创新、和平与稳定这三大支柱，将全面战略伙伴关系愿景转化为现实。

重点合作领域包括人工智能（AI）、文化产业、网络安全、打击在线诈骗犯罪、海上安全以及推动贸易合作、核能与数字化转型。

今年 6 月，韩国与东盟启动了自由贸易协定（FTA）升级版的谈判，旨在扩大数字经济、战略矿产及新兴产业等领域的合作。

目前，东盟是韩国第三大贸易伙伴，仅次于中国和美国。2025 年，韩国对东盟出口额达到约 1225 亿美元。（完）

越通社
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