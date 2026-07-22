老挝警方成功捣毁大型网络诈骗窝点 抓获589名嫌疑人

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，老挝公安部专门处理网络诈骗问题的特警队与机动警察力量配合，在万象市哈赛丰县东波西村一栋出租楼内，成功捣毁一个专门提供在线赌博网站服务和电信诈骗侵财的团伙，抓获500余名嫌疑人。



在此次扫荡行动中，执法部门共抓获589名嫌疑人，包括老挝公民和外籍人员，其中女性309名。同时，老挝执法部门还缴获了大量物证，包括台式电脑1517台、笔记本电脑4045台和手机5245部，以服务于扩大调查。



目前，案件正在进一步调查中，以追捕头目及相关涉案人员，依法予以严惩。

老挝公安部表示，过去，老挝公安部之所以能持续成功捣毁有组织的网络犯罪团伙，也得益于人民群众的配合与支持，他们提供了大量有价值的信息。老挝公安部同时提醒民众，在使用社交媒体时提高警惕，避免成为网络诈骗团伙的受害者，并立即停止一切形式的赌博活动，特别是网络赌博。如发现可疑人员、组织或场所涉嫌违法，民众可通过官方粉丝页、经济警察局粉丝页或拨打24小时热线1533向执法部门举报。（完）

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