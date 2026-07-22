国际

老挝警方成功捣毁大型网络诈骗窝点 抓获589名嫌疑人

据越通社驻老挝记者报道，老挝公安部专门处理网络诈骗问题的特警队与机动警察力量配合，在万象市哈赛丰县东波西村一栋出租楼内，成功捣毁一个专门提供在线赌博网站服务和电信诈骗侵财的团伙，抓获500余名嫌疑人。

老挝警方成功捣毁大型网络诈骗窝点 抓获589名嫌疑人。图自越通社
老挝警方成功捣毁大型网络诈骗窝点 抓获589名嫌疑人。图自越通社

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，老挝公安部专门处理网络诈骗问题的特警队与机动警察力量配合，在万象市哈赛丰县东波西村一栋出租楼内，成功捣毁一个专门提供在线赌博网站服务和电信诈骗侵财的团伙，抓获500余名嫌疑人。

在此次扫荡行动中，执法部门共抓获589名嫌疑人，包括老挝公民和外籍人员，其中女性309名。同时，老挝执法部门还缴获了大量物证，包括台式电脑1517台、笔记本电脑4045台和手机5245部，以服务于扩大调查。

目前，案件正在进一步调查中，以追捕头目及相关涉案人员，依法予以严惩。
老挝公安部表示，过去，老挝公安部之所以能持续成功捣毁有组织的网络犯罪团伙，也得益于人民群众的配合与支持，他们提供了大量有价值的信息。老挝公安部同时提醒民众，在使用社交媒体时提高警惕，避免成为网络诈骗团伙的受害者，并立即停止一切形式的赌博活动，特别是网络赌博。如发现可疑人员、组织或场所涉嫌违法，民众可通过官方粉丝页、经济警察局粉丝页或拨打24小时热线1533向执法部门举报。（完）

越通社
#老挝警方 #成功捣毁 #大型网络诈骗窝点 #抓获 #589名嫌疑人 #在线赌博 老挝
关注 VietnamPlus

相关新闻

老挝首都万象的一角。图自越通社

世行预测老挝将于2026年脱离最不发达国家行列

越通社驻老挝记者报道，世界银行（WB）近日发布的老挝经济报告显示，老挝宏观经济复苏出现积极信号，并强调政府需持续推进改革，以在2026年如期脱离“最不发达国家”（LDC）行列，逐步减少对国际援助的依赖。

IMF预测2026年老挝经济增长4.5%。图自越通社

IMF预测2026年老挝经济增长4.5%

越通社驻老挝记者报道，国际货币基金组织（IMF）预测在2025—2026年阶段，老挝经济将保持4.5%的稳定增长。老挝的主要增长动力来自出口、旅游、外国直接投资（FDI）以及预计将在2026年实施的宽松财政政策。

更多

新闻发布会现场。图自越通社

印尼在中国市场首度发行熊猫债券

印度尼西亚政府宣布将于7月23日在中国市场首度发行熊猫债券（Panda Bond），规模约为10亿美元，旨在实现融资来源多样化并扩大在全球最大债券市场之一的影响力。

东盟秘书长高金洪与中共中央政治局委员、中国外交部长王毅。图自Asean.org

中国愿同东盟加强合作

中共中央政治局委员、中国外交部长王毅21日表示，作为本地区最重要的稳定支柱的中国愿同东盟加强合作。

东盟—韩国推动升级自由贸易协定

东盟—韩国推动升级自由贸易协定

2026年东盟—韩国地区连接论坛于7月16日在印度尼西亚雅加达开幕，旨在讨论加强地区连接、提升经济韧性及东盟—韩国合作方向，其中包括升级东盟—韩国自由贸易协定（AKFTA）的进程。

印尼交通部民航总局局长卢克曼·莱萨（左二）出席在日惹举行的第17次东盟—中国区域航空运输安排工作组会议。图自antaranews.com

印尼推动东盟—中国航空互联互通

据越通社驻雅加达记者报道，7月12日，印度尼西亚交通部再次确认积极加强东南亚国家联盟（ASEAN）与中国之间航空互联互通的承诺，从而扩大市场准入并提升航空业实力。

研讨会现场。图自越通社

东盟呼吁在印度洋-太平洋地区加强基于国际法的合作

7月9日，东盟与东亚经济研究所（ERIA）下属国家管理学院与日本国际问题研究所（JIIA）在印度尼西亚首都雅加达联合举办了"东盟印太展望（AOIP）系列演讲"开幕式暨关于AOIP和自由开放的印太战略（FOIP）的专题研讨会。

比利时副首相兼外交、欧洲事务与发展合作大臣马克西姆·普雷沃发言。图自越通社

比利时呼吁加强欧盟-东盟战略合作

欧盟与东盟总人口超过10亿，需要基于共同原则和国际法加强战略伙伴关系，为在当今复杂多变的国际形势下维护稳定与安全作出贡献。