印尼在中国市场首度发行熊猫债券

越通社河内——据越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府宣布将于7月23日在中国市场首度发行熊猫债券（Panda Bond），规模约为10亿美元，旨在实现融资来源多样化并扩大在全球最大债券市场之一的影响力。



印尼财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦21日在雅加达举行的新闻发布会上表示，在发行前夕，印尼政府债券获得了中国领先信用评级机构之一——联合资信评估股份有限公司（Lianhe Credit Rating）给予AAA评级，展望稳定，为该机构的最高评级。



普尔巴亚指出，这是来自全球最大债券市场之一的积极信号，反映出中国金融机构对东南亚最大经济体的信心，对于印尼拓展融资渠道具有重要意义。



印尼财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦发表讲话。图自越通社

印尼政府在首次进入中国境内债券市场时设定发行规模约为10亿美元的目标。普尔巴亚表示，基于实际发行效果，印尼将考虑开展更大规模的发行。



普尔巴亚表示，联合资信评估股份有限公司基于经济增长稳定、抵御外部冲击能力较强、外债水平相对较低、偿债能力稳健以及外汇储备充足等一系列积极的宏观经济因素向印尼给予AAA评级。



熊猫债券是指境外机构在中国境内债券市场发行的人民币计价债券。成功发行将有助于印尼扩大国际投资者基础，并实现融资渠道多样化，以服务经济发展。（完）