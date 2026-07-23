种植区数据成为提升越南咖啡出口价值的“金钥匙”

越通社河内——在经历前期大幅波动后，越南国内咖啡价格目前稳定在每公斤约9.8万越盾。然而，受国际咖啡价格下跌以及原产地追溯要求日益严格等因素影响，咖啡出口正面临较大压力。在此背景下，建立并核实种植区数据被视为企业稳固市场地位，提升议价能力以及提高越南咖啡附加值的关键因素。



出口面临国际市场压力



越南国内咖啡市场在经历前期价格大幅波动后，目前暂时趋于稳定。据7月21日上午最新数据，西原地区咖啡收购价格在每公斤9.75至9.8万越盾之间，平均价格约为每公斤9.8万越盾。



尽管国内咖啡价格仍处于较高水平，但受国际市场走势影响，出口活动面临较大压力。据越南海关局统计，2026年上半年，越南咖啡出口量约110万吨，创汇近48亿美元，出口量同比增长约7%至10%，但由于出口价格下降，出口额同比下降超过14%。预计短期内，越南咖啡出口增速将有所放缓，原因是国内供应持续减少，而企业仍面临原料采购成本、融资成本及库存压力等多重挑战。



仅2026年6月，越南咖啡平均出口价格约为每吨4631美元，环比上涨4%，但同比下降约19%。2026年上半年平均出口价格约为每吨4565美元，同比下降约20%。



这表明，出口数量增长已不再意味着出口额同步增长。在竞争日益激烈的背景下，企业不能仅依靠咖啡产量或咖啡豆品质，还必须满足可持续发展和供应链透明度等新的国际标准。



欧盟（EU）仍是越南咖啡最大出口市场，占出口总额的40%以上。同时，欧盟也将于2027年1月1日起全面实施《欧盟零毁林法案》(EUDR)。



根据该法案，每一批出口咖啡都必须证明其来源可追溯至具体地块，确保不涉及毁林活动，并全面符合产品可追溯性的相关要求。这意味着，种植区数据将成为咖啡产品进入高端市场的“通行证”。



资料图。图自越通社

企业竞争新优势



若过去咖啡企业的竞争优势主要取决于原料种植区规模、产量或加工能力，那么如今，种植区数据正日益成为一项具有重要价值的战略资产。许多大型企业已开始系统性地建设和完善种植区数据体系。



雀巢（越南）公司通过实施“雀巢咖啡计划”（Nescafé Plan）率先推进种植区数据建设。雀巢（越南）公司农业及“雀巢咖啡计划”负责人范富玉表示，公司计划于2026年底前完成对4万多个农户种植地块多边形（polygon）数据的采集工作。



这些数据不仅用于满足国际市场对产品溯源的要求，还可支持在农户层面开展温室气体排放测量，顺应绿色生产趋势，提升越南咖啡的附加值。



与此同时，作为越南最大的咖啡出口企业之一的永协有限责任公司将投资重点放在提升数据质量上，而不仅仅是扩大生产规模。



永协有限责任公司董事长兼总经理蔡如协表示，当企业拥有完整的种植区定位信息、种植区编码以及透明规范的生产流程数据时，与国际合作伙伴进行价格谈判的能力将得到显著提升。（完）



