经济

榴莲仍是越南“果蔬之王”，出口前景预计向好

尽管面临不少困难，榴莲在越南果蔬出口总额中仍占据较大比重。得益于“独家供应”的市场时机，预计未来几个月该产品的出口将更加活跃。

林同省榴莲品质均匀，主要服务于出口。图自越通社
林同省榴莲品质均匀，主要服务于出口。图自越通社

越通社河内——尽管面临不少困难，榴莲在越南果蔬出口总额中仍占据较大比重。得益于“独家供应”的市场时机，预计未来几个月该产品的出口将更加活跃。

据越南果蔬协会消息，2026年前7个月，越南果蔬出口额约达47.6亿美元，同比增长23%；仅7月份单月，出口额就超过了10亿美元。

越南果蔬协会秘书长邓福元21日表示，榴莲继续成为该行业的最大增长引擎，年初至今对果蔬出口总额的贡献率约为35%至40%，仅7月份单月的贡献率就高达55%至60%。

邓福元预测，若品质稳定，未来几个月越南榴莲出口将更为顺利，因为我们几乎处于“独家供应”的市场地位。泰国榴莲主要集中在3月至7月采收，柬埔寨、老挝、马来西亚的情况也类似。而越南西原地区的榴莲产区则从7月持续到10月。随着竞争减少，这将为越南创造有利条件。实际上，多年来第三季度的榴莲出口常常实现强劲突破。

持相同观点，同塔省001水果有限责任公司经理阮氏美缘表示，该公司计划在未来几个月增加鲜食榴莲的采购量用于出口，因为届时其他国家的对华出口量将减少，尤其是泰国榴莲。

永隆省正秋水果进出口公司总经理吴祥薇表示，除了鲜食出口外，许多企业加强榴莲加工和冷冻，特别是在鲜果出口价格低迷时期，也是帮助该产品增加出口额的解决方案。目前，该产品不仅出口到中国，还以较快速度扩展到韩国、日本、美国等多个市场。

据邓福元介绍，2025年冷冻榴莲出口量较2023年增长近20倍。仅2026年第一季度，该产品出口量就达到近11600吨，均价约为4302美元/吨，同比上涨超过20%。

专家认为，若形势有利，今年越南榴莲出口量有望达到约100万吨，因此尽管出口价格远低于近年水平，但出口总额仍可保持稳定。（完）

越通社
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