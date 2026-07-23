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2026年亚洲柔道锦标赛：越南队荣获团体总分第二

越南柔道队在2026年亚洲柔道锦标赛上表现出色，共夺得12枚金牌、10枚银牌和9枚铜牌，最终位列团体总成绩第二名。这是近年来越南柔术队在亚洲最高水平赛事中取得的最佳战绩。

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#柔道 #体育 #比赛
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100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

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据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。

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