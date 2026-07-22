越共中央组织部部长阮维玉会见日本自民党代理干事长萩生田光一

越通社河内——2026年7月22日，在党中央总部，越共中央政治局委员、中央组织部部长、越日友好议员小组主席阮维玉会见了正在访问越南的日本自民党（LDP）代理干事长萩生田光一。



会见中，双方对越日全面战略伙伴关系在各个领域的卓越发展表示高兴；强调日本首相高市早苗于2026年5月对越南的访问为深化两党、两国友好关系注入了强劲动力。



阮维玉在介绍国内情况时表示，越南经济继续保持亮点，2025年GDP增速达8.02%，2026年上半年预计达8.18%（为2011年以来最高水平）；吸引外资是一大亮点，体现了投资者的信心；越南正大力革新组织机构，通过两级地方政府模式精简行政体系，并推进分级、分权。



阮维玉诚挚感谢并高度评价日本通过ODA和高质量FDI所提供的有效支持，特别是日本国际协力机构（JICA）在培训和提升越南近500人次领导干部能力方面的陪伴。他建议日本分享关于两级地方政府模式和分级分权机制的实际经验，供越南在完善制度过程中参考。

萩生田光一表示时隔3年再次访问越南感到高兴，并祝贺阮维玉被任命为越南—日本友好议员小组主席。他强调日本首相的访越之行开辟了许多新的合作机遇，自民党希望此次访问有助于深化两国及两执政党之间的合作关系。



为使两国关系向纵深发展，阮维玉建议双方优先：继续视人力资源开发为重要支柱；实施2026-2028年干部培训计划，并为35岁以下年轻领导干部建立专门的培训渠道；推动与数字化转型、AI、绿色转型和半导体四大重点领域相关的高素质人才培养；加强两国友好议员小组之间的合作，增进青年议员和地方代表的交流；建议日本继续关注并为在日越南人社群创造条件，并研究简化、逐步对越南公民实行免签政策。



萩生田光一同意越方的意见，确认日本自民党和国会支持推动两国友好议员小组以及双方地方议员之间的合作与交流；建议双方协调开展绿色能源、AI、半导体、数字化转型等领域的新项目。（完）

