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越共中央总书记、国家主席苏林致信纪念越南荣军烈士节79周年

越共中央总书记、国家主席苏林致信纪念越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）。越南通讯社谨向读者介绍该信全文。

2026年7月17日，越共中央总书记、国家主席苏林在黎氏莲公园向英雄烈士进香，表达缅怀与感恩之情。图自越通社
2026年7月17日，越共中央总书记、国家主席苏林在黎氏莲公园向英雄烈士进香，表达缅怀与感恩之情。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林致信纪念越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）。越南通讯社谨向读者介绍该信全文。

“值此荣军烈士节79周年之际，怀着无比崇敬和无限感恩之情，我谨向各位越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、伤病残军人、烈士亲属、老战士、老人民公安、老青年突击队员、抗战参与者以及全体有功于国家者致以亲切的问候、深厚的情感和最诚挚的感恩。

历经数千年建国与卫国，越南山河的每一寸土地都浸透着历代雒鸿子孙的汗水、鲜血、意志和永恒渴望。越南民族世世代代铭记先祖先贤的功德、牺牲与奉献；虔诚缅怀伟大的胡志明主席、革命前辈、各位英雄烈士以及民族的优秀儿女——他们已将青春、个人幸福、身体的一部分乃至整个生命，献给了祖国的独立、人民的自由，献给了党的崇高理想和民族的永恒未来。

在越南共产党光荣旗帜下近一个世纪以来，一代又一代同志、同胞不惧牢狱、枪弹、艰苦与牺牲，坚韧地走过了历史最残酷的考验。有的人带着伴随一生的创伤归来；有的人永远留在了战场、山林、江河海洋或母亲大地之中，至今仍未确定安息之所。无论身在何处，同志们都已化身为锦绣山河的一部分，成为指路的明星，照亮民族独立、社会主义和国家繁荣幸福发展的道路；成为最坚固的基石，筑就越南革命的堡垒，是今天我们民族拥有如此基业、潜力、地位和国际威望的基础。

前辈们的牺牲与奉献使民族历史更加光辉，锻造了越南历代的气魄、风骨和力量。英雄烈士的鲜血为祖国旗帜增添了更加鲜艳的色彩；烈士们的名字或许已刻在墓碑上，或许尚未被书写，但同志们的英魂、气魄和威名将永远与越南山河同在，活在人民心中，并在国家发展征程中闪耀光芒。

伤病残军人、烈士亲属及有功人员，永远是民族和革命事业中神圣不可分割的血肉部分。感恩是越南民族千古的道德准则，是政治责任，是每个越南人内心的命令和荣誉。缅怀那些奉献与牺牲的人们，最有意义的方式就是继续守护革命成果，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，坚定地走社会主义道路。这是今天一代对前代人的铮铮誓言；让同志同胞们的牺牲与奉献永远在祖国天空上闪耀，为越南民族稳步迈入新发展时代照亮前路。

值此机会，我热烈表彰各级各部门、各地方及全国同胞们日夜不停搜寻、收迁和确认烈士遗骸身份的干部、战士、退伍军人、专家、科学家、历史见证人。“加快推进搜寻、收迁和确认烈士遗骸身份500个昼夜行动”是内心的命令，是和平时期的行军，是为了寻找那些缔造和平的人们，是民族“饮水思源”、“知恩图报”道义的延续。我感谢全国人民，表彰并珍视参与该战役各力量的责任精神、奉献精神和初步成果。我希望同志们坚守意志、信念和责任；克服困难，让更多烈士回到故乡、家庭和战友身边。

我建议各级党委、政府、越南祖国阵线、企业界和人民继续携手，通过具体的帮扶和优惠政策落实感恩工作，注重职业培训、创造就业、提高稳定可持续的收入，帮助伤残军人、病员、烈士亲属和功勋人员继续奋发向上，为自己、家庭和社会创造财富。

衷心祝愿各位越南英雄母亲、各位英雄、伤病残军人、烈士亲属、退伍军人、革命有功人员及其家属身体健康、幸福美满。祝参加“500昼夜战役”的干部、战士、各力量和人民始终团结一心，克服一切困难，出色完成任务。”（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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