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AMM-59会议：越南主持东盟—新西兰外长会议 推动务实合作

据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图

越通社马尼拉——据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。

黎怀忠以东盟—新西兰关系协调国身份致开幕辞，欢迎双方关系近期取得的积极进展，同时强调需要将良好的政治基础转化为具体、务实的合作成果，在充分发挥各自优势和消除现存障碍的基础上推进合作。黎怀忠建议东盟和新西兰优先加强合作，保障人民基本需求，建设安全、具有高度韧性的粮食和能源供应链。此外，双方应继续在维护海上安宁、安全和互联互通方面加强协调，推动符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的蓝色海洋经济发展。

黎怀忠在确认越南作为东盟—新西兰关系协调国的作用时强调，越南将继续与新西兰及东盟各国密切配合，推动东盟—新西兰全面战略伙伴关系日益深入、务实发展，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

新西兰外长温斯顿·彼得斯在会上发表讲话时重强调了新西兰对地区和平、稳定与繁荣的长期和一贯承诺；强调东盟与新西50年可持续合作的基础，同时肯定东盟的中心地位是推动合作和有效应对区域及全球挑战的关键因素。

各位部长全面回顾了合作情况，并就多项重大方向达成一致，以继续在和平、繁荣、人文和地球四大支柱上深化东盟—新西兰全面战略伙伴关系。双方同意继续倡导东盟的原则和方式，维护以东盟为中心、开放、透明、包容、基于国际法的地区架构；加强海上安全、打击跨国犯罪、网络安全和人工智能治理等方面的合作。

在经济领域，东盟和新西兰承诺推动经济一体化，有效利用已升级的《东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易协定》（AANZFTA），早日完成《东盟—新西兰航空服务协定》（ANZ-ASA）的签署，同时支持东盟有效落实《数字经济框架协定》（DEFA）。双方还同意扩大在教育、人力资源培训、卫生、防灾减灾和气候变化等领域的合作，新西兰继续支持东盟缩小发展差距和加强区域互联互通。

面对中东局势对供应链、能源安全和粮食安全的影响，各位部长通过了东盟—新西兰关于促进区域韧性的联合声明，重申对国际法包括1982年《联合国海洋法公约》的承诺，同时提出了多项加强能源、粮食和海上领域合作的倡议，为提升区域应对新挑战的韧性作出贡献。（完）

越通社
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