第59届东盟外长会议：越南提出深化东盟—日本合作的三大战略重点

越通社马尼拉——越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议框架内，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠于7月22日在菲律宾马尼拉出席东盟—日本外长会议。会议由东盟—日本关系协调国新加坡外交部长与日本外务大臣共同主持，东盟各国外长及高级官员出席会议。



会上，各国外长一致认为，东盟—日本关系在长期、平等、务实、互信和相互尊重的伙伴关系基础上不断向好、向前发展，并共同致力于建设一个开放、透明、包容、以国际法为基础、以东盟为中心的地区架构。东盟各国评价日本为东盟最值得信赖的伙伴之一，为各成员国及整个地区的发展进程作出了切实贡献。



日本外务大臣茂木敏充在发言中重申了日本对秉持“心与心相连”的伙伴关系精神继续支持东盟团结与核心作用，协助落实《东盟共同体2045愿景》，不断深化东盟—日本全面战略伙伴关系的长期承诺。日本同时也承诺继续协助东盟提升海上安全、能源安全、粮食安全、打击跨国犯罪、人工智能（AI）发展、数字化转型、人文交流以及高素质人才培养等领域能力。



各国外长一致同意，通过东盟主导的各项机制，加强海上安全、网络安全及应对非传统安全挑战等领域合作。在经济方面，双方承诺通过有效落实并推动《东盟—日本全面经济伙伴关系协定》（AJCEP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等贸易协定升级，进一步推动区域经济一体化。东盟还高度评价日本通过亚洲零排放共同体(AZEC)、东盟-日本AI共创倡议以及日本—东盟一体化基金(JAIF)3.0等倡议，在数字化转型、能源安全保障和应对气候变化方面给予东盟大力支持。



越南外交部长黎怀忠在会上发言时表示，在当前全球地缘政治和地缘经济格局深刻变化的背景下，东盟—日本关系不仅符合双方共同利益，也为巩固开放、透明、包容、基于规则的地区架构作出重要贡献。



谈及未来合作方向时，黎怀忠提出了推动东盟—日本关系实现更具实质性、面向未来发展的三大战略重点。第一，加强合作巩固安全防线并提升经济韧性，把重点放在供应链、关键矿产、数字基础设施、半导体和能源安全等战略领域。第二，共同打造安全的数字经济，充分发挥日本在科技和创新方面的优势，切实落实东盟—日本AI共创倡议、“自由开放的印度太平洋”（FOIP）数字走廊及《联合国打击网络犯罪公约》（河内公约）。第三，通过扩大可再生能源、智能电网和可持续基础设施等领域合作携手打造绿色和可持续发展未来，充分发挥亚洲零排放共同体(AZEC)2.0和“POWERR Asia”等倡议的作用，保障能源安全，推动绿色低碳转型。



就地区和国际问题交换意见时，黎怀忠欢迎日本支持东盟加强海上能力建设；并强调，东盟与日本在维护东海和其他海域的和平、稳定、安全、航行与飞越自由等方面拥有共同利益，同时强调遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的重要性。（完）



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