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越南外交部长黎怀忠会见澳大利亚外交部长黄英贤

2026年7月22日，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）。

越南外交部长黎怀忠会见澳大利亚外交部长黄英贤。外交部供图
越南外交部长黎怀忠会见澳大利亚外交部长黄英贤。外交部供图

越通社马尼拉——2026年7月22日，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）。

双方对越澳全面战略伙伴关系保持积极发展势头并取得重要进展感到满意。在当前国际和地区形势持续动荡的背景下，双方强调保持经常性沟通交流的重要意义，从而加强形势研判交流、立场协调与行动配合，共同为维护地区和平、安全与稳定作出贡献。

双方一致同意继续配合做好高层互访和接触的筹备工作，推动两国科技、教育培训等优先领域合作走深走实，提升经济韧性，为各项合作项目落地创造便利条件。两国外长欢迎双方有关机关正积极就越南提出的举办科技合作对接活动的可行性进行磋商，认为这将为两国科研机构、高校和企业拓展合作创造良好契机。

在地区和多边层面，两国外长一致同意在东盟主导机制、联合国框架下加强协调合作。黄英贤高度评价东盟未来论坛取得的成功，重申澳大利亚支持东盟加强团结，发挥东盟中心作用，提升维护地区和平、稳定与合作的能力，并强调在当前形势下预防冲突的重要性。就若干国际和地区问题交换意见时，双方重申继续支持东盟共同立场，强调要维护东海及其他海域和平、安全、稳定、航行与飞越自由，坚持依据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982），以和平方式解决争端。两国外长还支持东盟努力编制一项切实有效、符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）。（完）

越通社
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