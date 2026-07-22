经济

内排国际机场试点国际航班自助值机及自助行李托运服务

自7月20日起，在内排国际机场T2航站楼乘坐越南国家航空公司（Vietnam Airlines）国际航班的旅客，可通过自助服务终端机自行办理值机和行李托运手续。

内排国际机场试点国际航班自助值机及自助行李托运服务。图自Vietnam+
内排国际机场试点国际航班自助值机及自助行李托运服务。图自Vietnam+

越通社河内——自7月20日起，在内排国际机场T2航站楼乘坐越南国家航空公司（Vietnam Airlines）国际航班的旅客，可通过自助服务终端机自行办理值机和行李托运手续。

该系统由越南国家航空公司与内排国际机场联合试点部署，是该航司数字化转型路线图中的又一举措，旨在实现值机方式多元化，逐步完善旅客从地面到空中的全流程、自动化闭环数字体验。

此前，越航已在新山一T3航站楼、岘港、顺化富牌等机场以及新加坡樟宜、德国法兰克福、日本福冈和名古屋等国际机场有效开展自助值机和自助行李托运服务。

旅客可于航班起飞前6小时至60分钟通过自助值机终端机办理值机手续，并可于航班起飞前3小时至50分钟自行办理行李托运。该系统设于T2航站楼A-B值机岛及A01、A02两个值机柜台，适用于持有完整有效旅行证件且无需特殊服务的旅客。

旅客可在自助终端机完成值机、打印登机牌和行李标签，随后自行粘贴行李标签，并在自助行李托运柜台办理托运。完成后，旅客可直接前往出境区。使用自助终端机过程中，越南国家航空公司工作人员随时提供必要协助。

越南国家航空公司副总经理邓英俊表示，该系统试点为旅客办理值机提供了更多选择，同时优化了运营效率，提升了服务质量。

今后，越南国家航空公司将继续评估效果，以便在国内外各机场推广自助值机和行李托运服务，助力数字化转型和旅客体验提升。（完）

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越通社
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