第59届东盟外长会议:推动东盟—俄罗斯战略伙伴关系实现更加务实、高效的发展

越通社马尼拉——越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议框架内，东盟—俄罗斯外长会议于7月22日在菲律宾举行。越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠出席会议。



俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）在会上发表讲话时强调，东盟—俄罗斯战略伙伴关系对地区和平、稳定与合作具有重要意义，并表示决心切实落实双方高层共识和决定。在具体合作方面，拉夫罗夫建议东盟与俄罗斯继续加强政治安全、反恐和打击跨国犯罪、信息技术安全、海洋合作、贸易与投资、能源、粮食和化肥、数字化转型、人工智能（AI）、教育、青年交流和文化等领域的对话与合作。俄罗斯还欢迎并愿支持东盟加强与欧亚经济联盟、金砖国家（BRICS）和上海合作组织的合作。



东盟各国高度评价俄罗斯继续支持东盟核心作用并积极参与东亚峰会（EAS）、东盟地区论坛（ARF）和东盟防长扩大会议（ADMM+）等东盟主导的各项机制。同时，建议双方进一步挖掘经贸、投资、能源、数字化转型、科技及人文交流等领域的合作潜力。各国外长一致认为，当务之急是尽快将高层承诺落实为符合《东盟共同体2045愿景》的各项具体合作计划。各方还同意推动网络安全、打击跨国犯罪、反恐、灾害管理、卫生医疗、教育、旅游和青年交流等领域合作关系向纵深发展。



越南外交部长黎怀忠在会上发表讲话时指出，为将双方领导的愿景和承诺转化为具体成果，双方应促进经济合作取得新突破，力争到2035年双边贸易金额达450亿美元；尽快实化细化具体化《东盟—俄罗斯能源合作联合声明》，重点推进战略燃料储存和储备设施建设，扩大液化天然气（LNG）贸易往来，加强可再生能源、民用核能及节能技术等领域合作。



黎怀忠还建议东盟与俄罗斯将合作关系拓展至科技与创新、联合科研、创新创业生态系统、数字化转型和数字安全等新兴领域，充分发挥东盟—俄罗斯信息与通信技术（ICT）安全对话机制以及俄罗斯与东盟数字化转型高级官员合作机制的作用，其中协助落实《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》）。在社会文化领域，黎怀忠建议双方通过促进旅游合作、增开直达航线和深化青年交流，进一步加强民间联系。借此机会，他强调，越南将努力于2027年成功举办第二届东盟—俄罗斯青年外交官会议。

就国际和地区问题交换意见时，黎怀忠强调了遵守国际法和《联合国宪章》，推动对话，增进互信，以和平方式解决争端的重要性；欢迎俄罗斯继续在区域内发挥积极作用，支持东盟的核心作用以及东盟对地区和平、安全与稳定问题的共同立场。



越南将于2027—2030年担任东盟-俄罗斯关系协调国，黎怀忠强调，越南将与东盟各国及俄罗斯保持密切协调，推动东盟—俄罗斯战略伙伴关系实现更加务实、高效的发展，为双方人民带来切实利益，并为地区和平、稳定与发展作出积极贡献等。（完）



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