湄公河—日本外长重申以共创精神巩固伙伴关系

越通社马尼拉——7月22日下午，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与日本外相茂木敏充共同主持第17届湄公河—日本合作外长会。



据越通社驻马尼拉记者报道，越南和日本两国外长在会议开幕式上一致强调，经过近二十年的发展，湄公河—日本合作已成为促进次区域互联互通、可持续发展和应对跨境挑战的重要机制。与此同时，湄公河—日本合作与东盟主导的各项机制一道，为建设和平、稳定、富有韧性和发展的亚太及印度洋地区作出贡献。

会议现场。越南外交部供图

黎怀忠在会上发言时强调，湄公河—日本合作需要继续适应形势、不断创新，为人民和企业带来更加务实的利益。他建议，为进一步发挥湄公河—日本合作的成效，应将“共创”精神作为贯穿始终的指导方向。据此，湄公河国家和日本应在共同需求和共同利益的基础上，共同确定优先事项、提出倡议并实施合作项目。黎怀忠建议，今后一段时期，湄公河—日本合作应重点聚焦五个优先领域，包括加强高质量基础设施互联互通；推动建设富有韧性的供应链；加快数字化转型并同步发展数字人力资源；提升水资源管理能力和应对气候变化的能力；加强网络安全与防范打击网络犯罪合作。黎怀忠同时强调，私营部门在调动资源、推动创新以及促进快速和可持续发展方面发挥着不可或缺的作用。与会成员国支持越南关于建立日本与湄公河国家企业对接平台的建议，以加强对话和公私伙伴关系，促进贸易与投资机会。



日本外相茂木敏充表示，日本将继续重视同湄公河次区域的伙伴关系，与湄公河国家共同开创可持续、富有韧性和繁荣的未来，并实施务实合作项目，尤其是在水资源管理、环境保护、防范打击跨国犯罪、数字化转型、网络安全、基础设施互联互通和贸易便利化等领域。



会上，各国外长一致同意继续有效落实《2024年湄公河—日本合作战略》，加强湄公河—日本合作与东盟及其他湄公河次区域合作框架之间的互补性，从而提高资源利用效率，增强次区域的适应能力和韧性。



会议发表了《联合主席声明》，重申致力于为日本与湄公河国家之间的伙伴关系注入新动力，取得更多实质性成果。



2026年，越南继续自愿担任湄公河—日本合作共同主持国，这是越南连续第二年担任这一角色。（完）

