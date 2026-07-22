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越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议

在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图
越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图

越通社马尼拉——在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，受越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠的委托，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

在东盟—加拿大外长会议上，双方肯定双边关系自2023年升级为战略伙伴关系以来持续积极发展。会议一致通过《2026-2030年东盟—加拿大战略伙伴关系行动计划》。加拿大外长安妮塔·阿南德重申加强东盟合作的承诺，强调继续支持东盟保障能源安全、粮食安全，扩大在人工智能、数字治理与基础设施、网络安全、可持续基础设施等方面的合作。

东盟各国高度评价加拿大支持东盟中心地位和《东盟关于印度洋—太平洋的展望》（AOIP）的承诺；建议继续深化战略伙伴关系。双方表示决心在2026年内完成《东盟—加拿大自由贸易协定》（ACAFTA）谈判并于2027年签署。越南代表团建议将能源安全与转型作为东盟—加拿大关系的一大支柱；提议加拿大支持东盟电网部署并扩大在可再生能源方面的合作；同时建议加拿大继续支持东盟在东海问题上的共同立场，在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上和平解决争端。

在东盟—韩国外长会议上，韩国外长赵贤强调东盟是韩国的核心、可信赖伙伴；确认支持东盟中心地位。韩国同意有效落实东盟—韩国全面战略伙伴关系。双方一致同意力争于2027年结束《东盟—韩国自贸协定》（AKFTA）升级谈判，合作落实《东盟数字经济框架协定》（DEFA）、《人工智能同行倡议》、绿色转型和清洁能源。越南建议聚焦于构建基于创新创意的经济伙伴关系，推动数字化转型与能源转型并行；高度评价韩国对东盟在东海问题上原则立场的支持。

在东盟—澳大利亚外长会议上，各方肯定建立全面战略伙伴关系5年来的积极进展。双方一致同意有效利用已升级的《东盟—澳新自由贸易协定》（AANZFTA），加强在贸易、投资、基础设施、互联互通、能源安全、数字化转型、人工智能、科技与创新等方面的合作。会议通过了纪念《东南亚友好合作条约》50周年的联合声明，重申共同承诺。澳大利亚外长黄英贤确认东盟在澳大利亚地区战略中处于中心地位。越南代表团建议双方继续优先经济一体化，提升集体韧性，保障粮食和能源安全，支持基础设施发展和缩小东盟内部发展差距；同时有效落实东盟—澳大利亚领导人关于冲突预防和危机管理的联合声明。

在第五届CEAPAD会议上，各国重申支持巴勒斯坦发展和国家建设进程的承诺，讨论了应对加沙人道主义危机的方向。会议强调CEAPAD是调动东亚发展经验、专业知识和资源，支持巴勒斯坦人民恢复与可持续发展的关键论坛。越南代表团重申一贯支持巴勒斯坦人民的正义斗争；表示越南将继续与中国协调，为巴勒斯坦各部委开展培训项目，为国际社会帮助巴勒斯坦克服挑战、实现持久和平与可持续发展的努力作出贡献。（完）

越通社
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