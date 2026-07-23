越捷航空将开通胡志明市—科伦坡直飞航线 推出0越盾机票优惠

越通社胡志明市——越捷航空（Vietjet）宣布，将于2026年8月18日正式开通连接越南胡志明市与斯里兰卡首都科伦坡的直飞航线。为庆祝新航线启航，航空公司推出Eco舱0越盾（不含税费）机票及免费20公斤托运行李等优惠活动。



根据计划，自2026年7月21日零时至7月23日23时（GMT+7），旅客可通过越捷航空官方网站及手机应用程序购买越南至斯里兰卡直飞航线Eco舱0越盾优惠机票。凡在订票过程中选择20公斤托运行李服务的旅客，无论购买何种舱位，均可获赠20公斤免费托运行李。



优惠适用于2026年8月18日至2027年3月31日期间的航班（部分高峰时段除外）。



胡志明市—科伦坡航线每周运营3个往返航班，分别于每周二、周四和周六执飞。



去程航班于越南时间18时15分从胡志明市新山一国际机场起飞，21时50分抵达科伦坡班达拉奈克国际机场；返程航班于当地时间23时从科伦坡起飞，次日5时55分抵达胡志明市。



越捷航空表示，新航线将进一步便利两国旅游、商务合作和探亲往来，并为旅客探索斯里兰卡这一拥有热带海滩、广袤茶园、丰富文化遗产和多样生态资源的岛国提供更加便捷的出行选择。



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与此同时，来自斯里兰卡的旅客也可借助该航线前往胡志明市，并通过越捷航空覆盖亚太地区的航线网络，便捷中转至澳大利亚、日本、中国台湾地区、印度尼西亚等多个目的地。



飞行期间，旅客还可品尝河内辰粉（Phở Thìn）牛肉粉、越南法棍、越南炼乳冰咖啡等特色餐饮，体验现代化机队和机组人员提供的优质服务。此外，加入越捷航空SkyJoy会员计划，还可参与抽奖、积分兑换，并享受旅游、餐饮、购物等250多个合作品牌提供的优惠。



越捷航空是国际航空运输协会（IATA）正式成员，并通过国际航空运输协会运行安全审计（IOSA）认证。该公司多次获得国际机构颁发的“最佳低成本航空公司”等荣誉，并被AirlineRatings评为全球最高等级七星航空安全评级航空公司之一。(完)

