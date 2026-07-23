岘港边境地区学生的“梦想学校”

越通社岘港——岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。



规模为3层、30间教室，配有宿舍、教师公寓、食堂、图书馆和体育娱乐区的岘港市西江乡中小学寄宿制学校正在完成最后项目。除了承包商施工力量外，武装力量也积极协助，加快施工进度，确保在2026-2027学年伊始项目建成并投入投用。



西江乡乡贤布留波(Briu Pố)高兴地表示，边境地区同胞的生活不断改善。目前，各村庄都有公路、清洁水和国家电网。林园经济、养殖业和药材种植为其带来了稳定收入。特别的是，边境地区此前从未有过像这座即将竣工的3层现代化学校。他激动地说：“有了这所学校，数千名同胞子女将有安全的学习场所。”



岘港市西江九年一贯制寄宿学校施工现场。图自越通社

据西江乡人民委员会主席阿雷特布卢伊（Arất Blúi）介绍，得益于各国家目标计划，西江乡同胞们不再住临时房屋，基础设施大量兴建，可持续生计得到改善。在6个边境乡投用中小学寄宿制学校，体现了党和国家对于边境地区教育的深切关怀，有助于推动当地人力资源和经济社会发展。这也是保障边境地区社会民生、巩固国防安全战略的重要一步。



为确保上述6所学校在新学年投入使用，岘港市已动员武装力量和大型企业的支持。该市还及时解决困难，允许开采新料场以满足建设需求。



岘港市市委常委副书记阮廷永强调，每周，市领导与施工单位进行现场和在线对接，彻底解决各问题和建议，以加快施工进度，确保既能加快施工进度，又能完全遵守技术程序和质量标准，从而使学校能够在 2026-2027 新学年开始时立即投入使用。



工作在哲伊（Tr'hy）边防屯的阮文重大尉表示，参与支援建设的官兵们都认为这既是责任也是情感，体现了军民对边境同胞的深厚情谊。这是一项重大而重要的主张，体现了党和国家对少数民族儿童的关心。（完）