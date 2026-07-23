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越南研究建设国家数字行政平台

据越南公安部消息，电子身份认证生态系统VNeID正逐步成为统一的数字公民平台，为民众便利交易提供支持，为企业发展数字服务创造可信的认证环境。

胡志明市守德坊公共行政服务中心。图自越通社
胡志明市守德坊公共行政服务中心。图自越通社

越通社河内——据越南公安部消息，电子身份认证生态系统VNeID正逐步成为统一的数字公民平台，为民众便利交易提供支持，为企业发展数字服务创造可信的认证环境。

据内务部行政改革局表示，2026年上半年，全国已削减行政审批事项697项，简化673项；削减1754项经营登记条件，相应缩短53%的手续办理时间，与2024年相比降低54.6%的合规成本。各部委在线档案比例为37.9%；各地方达93.57%。

值得关注的是，据公安部消息，VNeID电子身份认证生态系统正逐步成为统一的数字公民平台，为民众便利交易提供支持，为企业发展数字服务创造可信的认证环境。在财政—税务领域，超过50.5万家经营单位已采用电子发票，开具超过73亿张发票，电子商务财政税收收入达114.2万亿越盾（约合人民币292.8亿元），同比增长9%。在银行领域，对1.612亿人次客户进行生物特征认证，帮助减少约60%的诈骗案件，预计每年节省6520亿越盾；对1.158亿个电信用户进行数据清洗，有助于每年防范约3万亿越盾的损失；在19个机场进行生物特征认证，将办理手续时间缩短至3到5秒，每年节省约1260亿越盾。

在VNeID应用上整合个人终身学习档案

在VNeID应用上整合个人终身学习档案

根据第88号议定（自2026年5月15日起生效）规定，在国家教育与培训数据库上建立和管理个人终身学习档案。相关数据经核验后，将自动集成至VNeID应用程序，方便民众查询、使用，并可替代相关纸质学习证明文件。

内务部表示已完成2025年行政服务满意度指数（SIPAS）的测算和确定以及各部委、部级机构和各省市人民委员会2025年行政改革指数（PAR Index）的确定。据此，全国SIPAS指数平均达83.09%；34个省市民众满意度在77.92%至91.12%之间；各部委、部级机构PAR Index平均达87.2%；省级PAR Index平均达89.96%，为历来最高。

然而，目前一些软件系统尚未互联互通、不够稳定；部分部委的集中式手续办理信息系统在运行和与地方系统对接时不够稳定，有时在工作处理过程中还会出现错误。此外，数据分散的状况还增加了安全风险。因此，相关机构需要研究建设国家数字调控平台。这一平台并非取代现有系统的新软件，而是国家在数字环境中的统一调控层。该平台最大的价值不仅在于支持更快地处理工作，更在于创造一种新的治理模式——用数据调控、用指数监督、用产出成果评估、实时风险预警。

对民众和企业而言，已在国家和专业数据库中存储的数据得以开发、认证和重复使用，有助于减少纸质文件、缩短时间、降低成本、减少直接接触并提高服务质量。当数据被标准化、连接、共享和安全开发时，国家可以及时分析、预测和调控政策；企业有依据发展数字服务，民众更便捷地获取数字便利。（完）

越通社
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