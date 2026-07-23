☀️越通社早安咖啡（2026.7.23）

2026年7月17日，越共中央总书记、国家主席苏林在黎氏莲公园向英雄烈士进香，表达缅怀与感恩之情。图自越通社



越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林致信纪念越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）。越南通讯社谨向读者介绍该信全文。阅读



·越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议框架内，东盟—俄罗斯外长会议于7月22日在菲律宾举行。越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠出席会议。阅读

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议 越南外交部供图

·据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。阅读



·在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，受越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠的委托，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。阅读

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。图自越通社

·据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。阅读

·越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议框架内，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠于7月22日在菲律宾马尼拉出席东盟—日本外长会议。会议由东盟—日本关系协调国新加坡外交部长与日本外务大臣共同主持，东盟各国外长及高级官员出席会议。



·7月22日下午，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与日本外相茂木敏充共同主持第17届湄公河—日本合作外长会。阅读

·2026年7月22日，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）。阅读

·2026年7月22日，在党中央总部，越共中央政治局委员、中央组织部部长、越日友好议员小组主席阮维玉会见了正在访问越南的日本自民党（LDP）代理干事长萩生田光一。

·7月22日，越南外交部副部长邓黄江在菲律宾马尼拉会见了联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）代理主任克里斯蒂安·桑德斯（Christian Saunders）。

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·7月22日，越南人民军副总参谋长阮伯力中将率工作代表团深入高平省部分边境乡九年一贯制寄宿学校建设项目施工现场开展实地考察。

·越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

·据越南公安部消息，电子身份认证生态系统VNeID正逐步成为统一的数字公民平台，为民众便捷交易提供支持，为企业发展数字服务创造可信的认证环境。

·7月22日，山东重工集团（中国）在河内东英的越南国家展览中心（VEC）举行全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会。会上，山东重工集团承诺将通过其在河内刚推出的电动车和人工智能设备等方案，加强在越南的国产化和绿色投资合作。

·越南工贸部贸易促进局局长武伯富表示，2026年越南国际采购展（VIS 2026）将于9月初举行，但迄今为止已吸引数百家国际零售集团和进口商（统称为国际采购商）报名参加。沃尔玛集团（美国）、信实零售（印度）、百果园（中国）、亿珑集团（中国台湾地区）、ESFLO Marketing（墨西哥）以及来自巴西和许多其他国家的大型企业将前来寻找越南供应商。

·7月22日，胡志明市中美西坊共青团在第二君职业培训与经常性教育中心举行仪式，欢迎参加2026年第33届夏季青年志愿服务行动的国际志愿者服务队。

·7月22日，越南农业科学院与各合作伙伴在芹苴市举办“亚洲低排放稻米解决方案：区域创新与推广路线图”国际研讨会。

内排国际机场试点国际航班自助值机及自助行李托运服务。图自Vietnam+

·自7月20日起，在内排国际机场T2航站楼乘坐越南国家航空公司（Vietnam Airlines）国际航班的旅客，可通过自助服务终端机自行办理值机和行李托运手续。该系统由越南国家航空公司与内排国际机场联合试点部署，是该航司数字化转型路线图中的又一举措，旨在实现值机方式多元化，逐步完善旅客从地面到空中的全流程、自动化闭环数字体验。阅读

·7月22日晚，2026年第十届亚洲班卡西拉锦标赛颁奖典礼在同奈市举行。本届亚洲班卡西拉锦标赛于7月17日至22日举行，设有打竞赛(tanding)及套路展演(seni) 两个比赛项目。

·7月22日下午，越南文化体育与旅游部电影局与胡志明市文化体育局在胡志明市联合举办纪念荣军烈士节79周年南部地区电影周开幕式。(完)

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